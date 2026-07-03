1,1 Mio. Euro Schaden: Einbruchserie in Wien geklärt

Zwölf Wohnungseinbrüche in Wien-Innere Stadt und Wien-Landstraße dürften geklärt sein. Laut Landespolizeidirektion Wien wird ein 43-jähriger georgischer Staatsangehöriger verdächtigt, für die Einbrüche verantwortlich zu sein. Die Taten sollen am 24. und 28. Dezember 2025 passiert sein. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1,1 Millionen Euro. Die Ermittlungen liefen über das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, Gruppe Lang. Entscheidend waren laut Polizei umfangreiche Ermittlungen und Spurenabgleiche. Diese brachten den Tatverdächtigen mit den Tatorten in Verbindung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnten ihm insgesamt zwölf Wohnungseinbrüche nachgewiesen werden.

Türen aufgebrochen

Bei den Einbrüchen soll der 43-Jährige jeweils die Wohnungstüren aufgebrochen haben. Aus den Wohnungen wurden unter anderem Schmuck, Kleidung und weitere Wertgegenstände gestohlen. Gerade die Höhe des Schadens zeigt, wie schwer die Serie wiegt. Für die Betroffenen blieb nach den Einbrüchen nicht nur der materielle Verlust zurück.

Festnahme bei Einreise in die Slowakei

Festgenommen wurde der Verdächtige nicht in Österreich, sondern bei der Einreise in die Slowakei. Grundlage dafür war ein von Österreich erlassener Europäischer Haftbefehl. Die slowakischen Behörden nahmen den Mann fest. Am 30. Juni 2026 wurde er nach Österreich ausgeliefert. Nach der Auslieferung wurde der 43-Jährige über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert. Weitere Details nannte die Landespolizeidirektion Wien nicht. Bildmaterial gibt es laut Polizei keines.