Sorge in Wien-Liesing: Asbest-Proben im Labor untersucht

Nach den Asbestfunden in Wien-Liesing ist die Verunsicherung in der Nachbarschaft groß. Erste Laborergebnisse der Proben werden allerdings erst im Laufe des Sommers vorliegen, heißt es.

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace wird nach Bürgerhinweisen in Wien fündig. Es handelt sich laut der NGO um stark krebserregenden Amphibolasbest. Betroffen ist unter anderem auch Asphalt in Wien-Liesing. Im angrenzenden Wohngebiet herrscht nun Beunruhigung.

Proben von 8 Verdachtsfällen aktuell im Labor

Laut der Stadt Wien befinden sich Proben aller acht Verdachtsflächen im Labor, wobei jene von Greenpeace zuerst untersucht werden. Das berichtet der ORF Wien. Die Ergebnisse werden für den Laufe des Sommers erwartet. Parallel dazu sind bei Greenpeace fünf neue Bürgerhinweise auf weitere verdächtige Stellen eingegangen.

Asbestbelastete Steine könnten auch auf Spielplätzen oder Gehwegen gefunden werden

Die Meldungen befinden sich in der Nähe der bisherigen Funde, erläutert Stefan Stadler von Greenpeace in „Wien heute“. „Wir haben einen jetzt bestätigt und schon auf unserer Karte online eingetragen.“ Asbestbelastete Steine könnten auch auf Spielplätzen oder Gehwegen gefunden werden. Theoretisch könne Asbest überall auftreten, wo Asphalt ist. Laut Stadler könnte Asbestschotter aus dem Burgenland auch in Wien gelandet sein.

Unter Mikroskop sollen Fasern zu erkennen sein

Mikroskopische Untersuchungen würden laut dem Ziviltechniker Heinz Kropiunik sichtbare Fasern zeigen, von denen bei einer Freisetzung ein Krebsrisiko ausgeht. Ihr Ursprung liege im mineralischen Anteil des Asphalts. Der Druck darüberrollender Fahrzeuge känne demnach dazu führen, dass dieses Material pulverisiert wird.

Ungeklärt, welchen Einfluss Trockenheit oder Regen auf Asbestfreisetzung haben

Mögliche gesundheitliche Folgen werden vom Experten vorsichtig bewertet. Eine nennenswerte Belastung für Insassen von Fahrzeugen mit offenen Fenstern schließt er eher aus. Für die dauerhafte Wohnbevölkerung oder Passanten fehlen jedoch fundierte Daten. Da wissenschaftliche Untersuchungen und Messwerte gänzlich fehlen, bleibt beispielsweise auch ungeklärt, welchen Einfluss Wetterfaktoren wie Trockenheit oder Niederschlag auf die Asbestfreisetzung haben.

Greenpeace: Straßen müssen saniert werden

Greenpeace drängt auf eine schnelle Sanierung der Hauptverkehrsadern. Für die Seitenstraßen fordert er eine genaue Dokumentation aller Abschnitte mit Asbestasphalt. Das Ziel: Bei künftigen Aufgrabungen oder Bauarbeiten darf es nicht zu einer unkontrollierten Freisetzung von Asbestfasern kommen.