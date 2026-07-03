Public Viewing in Wien eskaliert: Fußball-Fan schlägt 21-Jähriger mehrere Zähne aus

Am Wiener Donaukanal endete ein Public Viewing zur Fußball-WM am Donnerstagabend mit einer schweren Verletzung: Eine 21-Jährige wurde von einem Aschenbecher im Gesicht getroffen.

Am Donnerstag, dem 2. Juli 2026, kam es gegen 22.30 Uhr am Donaukanal in Wien-Leopoldstadt zu einem schweren Vorfall. Während Polizisten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau und der Bereitschaftseinheit ein Public Viewing zur Fußball-Weltmeisterschaft überwachten, eskalierte laut Landespolizeidirektion Wien ein Streit zwischen mehreren Besuchern.

Frau schwer verletzt

Ein 21-jähriger Mann, steht im Verdacht, im Zuge der verbalen Auseinandersetzung einen Aschenbecher geworfen zu haben. Dieser traf eine ebenfalls 21-jährige Frau im Gesicht. Die junge Frau erlitt schwere Gesichtsverletzungen. Nach Angaben der Polizei verlor die 21-Jährige mehrere Zähne. Zudem bestand der Verdacht auf einen Kieferbruch. Die Berufsrettung Wien versorgte die Verletzte noch vor Ort notfallmedizinisch und brachte sie anschließend in ein Spital.

Verdächtiger geständig

Der 21-jährige Tatverdächtige wurde von den Polizisten festgenommen. In seiner Vernehmung zeigte er sich laut Landespolizeidirektion Wien geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht. Auch der 25-jährige Freund der Verletzten wurde im Zuge der Amtshandlung festgenommen. Er soll versucht haben, den Tatverdächtigen zu attackieren. Als Polizisten ihn daran hinderten, traf er laut Polizei einen Beamten mit dem Ellenbogen am Kopf und verletzte ihn leicht. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 25-Jährige auf freiem Fuß angezeigt.