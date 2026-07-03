Polizei beobachtet Frauen – kurz darauf klickten Handschellen

In Wien-Favoriten beobachteten Polizisten zwei Frauen, die ihnen verdächtig vorkamen. Kurz darauf passierte in einem Bekleidungsgeschäft genau das, womit sie gerechnet hatten.

Auf der Favoritenstraße in Wien wurden Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität am 2. Juli 2026 auf zwei Frauen aufmerksam. Laut Landespolizeidirektion Wien ließ ihr Verhalten darauf schließen, dass es sich um Taschendiebinnen handeln könnte. Die Beamten behielten die beiden Frauen deshalb im Auge. Wenig später bestätigte sich der Verdacht.

Tat im Geschäft

In einem Bekleidungsgeschäft soll es dann zum Diebstahl gekommen sein. Die beiden Frauen sollen einer Kundin die Geldbörse aus deren Handtasche gestohlen haben. Die Situation spielte sich gegen 12.45 Uhr ab. Für die Kundin war der Diebstahl damit wohl erst einmal ein Schock, für die Polizei aber der Moment zum Einschreiten. Beim Verlassen des Geschäftes wurden die beiden mutmaßlichen Täterinnen festgenommen. Es handelt sich laut Polizei um eine 21-jährige und eine 22-jährige bulgarische Staatsangehörige. Die Festnahme erfolgte direkt nach dem Vorfall. Damit blieb es nicht nur bei einem Verdacht.

Weitere Ermittlungen

Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten den beiden Frauen laut Polizei drei weitere Taschendiebstähle nachgewiesen werden. Diese sollen an unterschiedlichen Tatorten in Wien passiert sein. Nun übernimmt das Landeskriminalamt Wien den Fall. „Die weiteren Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Wien, ARGE Taschendiebstahl, geführt“, so die Landespolizeidirektion Wien.