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Bild auf 5min.at zeigt die Polizei in Wien bei Nacht.
Nach dem Diebstahl aus einem unversperrten Pkw konnte die Polizei den Verdächtigen wenig später festnehmen.
4. Bezirk/Wien
03/07/2026
Pkw nicht abgesperrt

Autobesitzer bemerkte Diebstahl und lief Verdächtigem nach

In Wien-Wieden soll ein 52-Jähriger einen Rucksack aus einem unversperrten Pkw gestohlen haben. Der Besitzer lief dem mutmaßlichen Dieb nach, kurz darauf klickten die Handschellen.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(142 Wörter)
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In der Mayerhofergasse in Wien-Wieden kam es am Donnerstag, dem 2. Juli 2026, gegen 1 Uhr zu einem Rucksackdiebstahl aus einem Wagen. Laut Landespolizeidirektion Wien soll ein 52-jähriger algerischer Staatsangehöriger den Rucksack aus dem unversperrten Auto eines 41-jährigen Mannes gestohlen haben. Der 41-Jährige bemerkte den Diebstahl und nahm die Verfolgung auf. In der Zwischenzeit wurde auch der Polizeinotruf verständigt. Wenig später konnten Polizisten den 52-Jährigen anhalten.

Sachen gefunden

Bei dem Tatverdächtigen stellten die Beamten laut Polizei mehrere Gegenstände sicher. Darunter waren eine Bankomatkarte, Zigaretten sowie Fahrkarten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 52-Jährige die Fahrkarten mit der gestohlenen Bankomatkarte gekauft haben. Der 52-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei prüft nun die genauen Hintergründe des Vorfalls. „Weitere Ermittlungen sind im Gange“, so die Landespolizeidirektion Wien.

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