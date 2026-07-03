Autobesitzer bemerkte Diebstahl und lief Verdächtigem nach

In Wien-Wieden soll ein 52-Jähriger einen Rucksack aus einem unversperrten Pkw gestohlen haben. Der Besitzer lief dem mutmaßlichen Dieb nach, kurz darauf klickten die Handschellen.

In der Mayerhofergasse in Wien-Wieden kam es am Donnerstag, dem 2. Juli 2026, gegen 1 Uhr zu einem Rucksackdiebstahl aus einem Wagen. Laut Landespolizeidirektion Wien soll ein 52-jähriger algerischer Staatsangehöriger den Rucksack aus dem unversperrten Auto eines 41-jährigen Mannes gestohlen haben. Der 41-Jährige bemerkte den Diebstahl und nahm die Verfolgung auf. In der Zwischenzeit wurde auch der Polizeinotruf verständigt. Wenig später konnten Polizisten den 52-Jährigen anhalten.

Sachen gefunden

Bei dem Tatverdächtigen stellten die Beamten laut Polizei mehrere Gegenstände sicher. Darunter waren eine Bankomatkarte, Zigaretten sowie Fahrkarten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 52-Jährige die Fahrkarten mit der gestohlenen Bankomatkarte gekauft haben. Der 52-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei prüft nun die genauen Hintergründe des Vorfalls. „Weitere Ermittlungen sind im Gange“, so die Landespolizeidirektion Wien.