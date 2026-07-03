MedAT: Für 13.248 ging es um den Traum vom Medizinstudium

In Wien, Graz, Linz und Innsbruck ging es am Freitag um die Zukunft vieler Studienwerber: 13.248 Personen nahmen am MedAT teil. Vergeben werden 1.950 Studienplätze.

Von ursprünglich 16.880 Angemeldeten sind am Freitag 13.248 Kandidat zum gemeinsamen Aufnahmeverfahren MedAT erschienen. Es ging um Studienplätze an den Medizinischen Universitäten in Wien, Innsbruck und Graz sowie an der Medizinischen Fakultät der Johannes Kepler Universität Linz. Wie schon in den Vorjahren wurden die Tests an mehreren Standorten in ganz Österreich abgehalten. Für viele war es der erste große Schritt Richtung Human- oder Zahnmedizin.

MedAT in vier Städten

In Wien wurde der Aufnahmetest der MedUni Wien in der Messe Wien abgehalten. Dort nahmen 6.573 Personen teil, ursprünglich waren 8.235 Anmeldungen eingegangen. In Innsbruck kamen 2.630 Personen zum Test, angemeldet waren zuvor 3.532. In Graz registrierte man 2.321 Teilnehmer, in Linz waren es 1.724 Personen, die für den Standort antraten.

Das wurde geprüft

Der MedAT-H für Humanmedizin ist ein mehrteiliger, schriftlicher Test. Geprüft werden Basiskenntnisse aus Biologie, Chemie, Physik und Mathematik. Dazu kommen Textverständnis, kognitive Fähigkeiten und sozial-emotionale Kompetenzen. Beim MedAT-Z für Zahnmedizin ist der Test großteils gleich, statt Textverständnis und „Implikationen erkennen“ stehen dort unter anderem Drahtbiegen und Formen spiegeln am Programm.

1.950 Plätze für das Studienjahr 2026/27

Für das Studienjahr 2026/27 stehen insgesamt 1.950 Studienplätze für Human- und Zahnmedizin zur Verfügung. Das sind 50 Plätze mehr als im Vorjahr. 784 Plätze gibt es an der Medizinischen Universität Wien, 430 in Innsbruck, 406 in Graz und 330 an der Medizinischen Fakultät der JKU Linz. In Linz betrifft das nur Humanmedizin.

75 Prozent der Plätze gehen an Österreicher

Mindestens 95 Prozent der Studienplätze sind EU-Bürger und gleichgestellten Personen vorbehalten. Mindestens 75 Prozent der Plätze gehen an Studienwerbende mit einem Reifezeugnis aus Österreich. Diese Regel gilt nur für Humanmedizin. Bis zu 87 Humanmedizinplätze sind im Studienjahr 2026/27 für Aufgaben im öffentlichen Interesse vorgesehen, etwa für Bundesländer, die Österreichische Gesundheitskasse, das Innenministerium und das Verteidigungsministerium.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.07.2026 um 12:20 Uhr aktualisiert