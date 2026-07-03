Polizei sucht Besitzer: Wem gehören diese gestohlenen E-Scooter?

Zwei hochwertige E-Scooter wurden sichergestellt, doch bislang weiß die Polizei nicht, wem sie gehören. Nun bitten die Ermittler um Hinweise. Die Fahrzeuge könnten auch in der Steiermark gestohlen worden sein.

Die Polizei hofft nun, dass sich die rechtmäßigen Besitzer oder Personen mit sachdienlichen Hinweisen melden.

Die Polizei hofft nun, dass sich die rechtmäßigen Besitzer oder Personen mit sachdienlichen Hinweisen melden.

Bereits am 23. Juni wurden auf einem Parkplatz in Wiener Neustadt zwei E-Scooter entdeckt und sichergestellt. Bis heute konnte jedoch nicht geklärt werden, woher die Fahrzeuge stammen oder wem sie gehören.

©LPD Bisher konnten sie allerdings keiner konkreten Straftat und keinem Geschädigten zugeordnet werden.

Herkunft weiterhin unklar

Nach Angaben der Polizei besteht der Verdacht, dass die beiden E-Scooter gestohlen wurden. Bisher konnten sie allerdings keiner konkreten Straftat und keinem Geschädigten zugeordnet werden. Als mögliche Tatorte kommen Niederösterreich, die Steiermark oder das Burgenland infrage.

©LPD Wem gehören die Scooter?

Bei den aufgefundenen Fahrzeugen handelt es sich um folgende Modelle: SEGWAY Ninebot KickScooter F2, schwarz

SEGWAY Ninebot KickScooter E2 Pro, schwarz

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei hofft nun, dass sich die rechtmäßigen Besitzer oder Personen mit sachdienlichen Hinweisen melden. Wer einen der beiden E-Scooter wiedererkennt oder Informationen zu deren Herkunft geben kann, wird ersucht, sich beim Journaldienst des Landeskriminalamtes Steiermark unter der Telefonnummer 059 133/60 3333 zu melden.