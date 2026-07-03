„Schande für Österreich“: Antisemitische Attacken gegen Künstler in Wien

Der jüdische Künstler Alon Ishay und die Vize-Direktorin der Universität der Angewandten Kunst wurden am Mittwoch Opfer antisemitischer Beschimpfungen. Der Fall sorgt aktuell für großes Aufsehen.

Am Wiener Doktor Karl-Lueger-Platz im 1. Wiener Gemeindebezirk kam es am Mittwoch, dem 1. Juli 2027, zu einem Polizeieinsatz. Grund war Unmut über die Aktion eines jüdischen Künstlers, der das Karl Lueger-Denkmal im Zuge eines kritischen Rundgangs mit wasserlöslicher Farbe bemalte. Ein Video des Vorfalls zieht gerade auf Instagram hohe Wogen, zumal der Künstler heftigen antisemitischen Attacken ausgesetzt war.

Künstler und Vize-Direktorin wegen Störung der öffentlichen Ordnung angezeigt

Im Rahmen des „Angewandte Festivals“ kam es zu rechtlichen Konsequenzen für den Künstler Alon Ishay und die Vizerektorin Gerhild Steinbach: Wie die LPD Wien gegenüber 5 Minuten bestätigt, wurden beide wurden wegen Störung der öffentlichen Ordnung angezeigt. Zudem erging eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Sachbeschädigung.

Anwohner bezeichnete Ishay als „Schande für Österreich“

Nur kurze Zeit später kam es zu einem rassistischen Zwischenfall: Ein Anwohner beleidigte Ishay antisemitisch und bezeichnete ihn unter anderem als „Schande für Österreich“. Die Situation eskalierte weiter, als ein vorbeigehender Passant die Beschimpfungen mithörte. Er attackierte die Gruppe des Rundgangs nicht nur verbal mit schweren antisemitischen Parolen, sondern bespuckte sie auch. Zu diesem Zeitpunkt war die Polizei nicht mehr vor Ort.

Ishay: „Dieses Ehrenmal trägt antisemitische Kontinuitäten weiter“

Diese Vorfälle sorgen in den Social Media-Kommentaren für Bestürzung. Ishay selbst kritisiert die Umdeutung des Denkmals zu einem Mahnmal gegen Antisemitismus scharf: „Nach wie vor ist dieser Platz kein Lern- und Dialogort gegen Antisemitismus. Dieses Ehrenmal trägt antisemitische Kontinuitäten weiter.“ Für ihn sei es „als Jude ein Schlag ins Gesicht“, dass mehr als 80 Jahre nach dem Holocaust einem der wichtigsten Antisemiten Wiens weiterhin mit einem Ehrenmal gedacht werde.

Rundgang findet heute noch einmal statt

Am heutigen 3. Juli sowie am morgigen Samstag findet der Rundgang mit Alon Ishay noch einmal statt – jeweils um 17 Uhr. Der Weg führt von der Universität für angewandte Kunst direkt zum Lueger-Denkmal.