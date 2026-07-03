Baustart im Juli: Floridsdorfer Brücke wird erneuert

In Wien wird eine wichtige Verbindung zwischen dem 20. und 21. Bezirk modernisiert. Ab 7. Juli 2026 wird auf der Floridsdorfer Brücke gearbeitet, der Verkehr bleibt aber aufrecht.

Auf der Floridsdorfer Brücke starten am Dienstag, dem 7. Juli 2026, umfangreiche Instandsetzungsarbeiten. Die Brücke verbindet den 20. und 21. Bezirk und wird täglich von vielen Menschen mit Auto, Rad und Öffis genutzt. 1979 wurde sie eröffnet, nun soll ihre Funktion für die kommenden Jahre gesichert werden. Planmäßig sollen die Arbeiten Anfang September 2026 abgeschlossen sein.

Was erneuert wird

Im Mittelpunkt stehen die Fahrbahnübergänge der Brücke. Diese Bauteile gleichen Bewegungen der Brücke aus und sorgen dafür, dass Fahrzeuge sicher und angenehm darüberfahren können. Weil die bestehenden Konstruktionen das Ende ihrer technischen Lebensdauer erreicht haben, werden sechs Fahrbahnübergänge mit rund 200 Metern Gesamtlänge erneuert. Zusätzlich werden Teile des Tragwerks instandgesetzt sowie Betonarbeiten an Widerlagern und Stützen durchgeführt.

Auch Gleise betroffen

Parallel dazu werden die Gleisanlagen der Straßenbahnlinie 31 saniert. Auch die Fahrradwendel beim Handelskai wird instandgesetzt. „Mit der Erneuerung der Fahrbahnübergangskonstruktionen, den Instandsetzungsmaßnahmen am Tragwerk sowie der Sanierung der Straßenbahngleise und Fahrradwendel sichern wir die langfristige Funktionalität und Verkehrssicherheit diese wichtigen Infrastrukturknotens“, sagt Wolfgang Strenn, Leiter der Abteilung Brückenbau und Grundbau. Damit wird die Brücke nicht nur für Autos, sondern auch für Öffis, Radfahrer und Fußgänger fit gemacht.

Verkehr bleibt

Trotz der Arbeiten bleibt die Floridsdorfer Brücke durchgehend befahrbar. In beide Richtungen steht jederzeit mindestens ein Fahrstreifen zur Verfügung. Eine wichtige Einschränkung gibt es aber: In Fahrtrichtung Floridsdorf kann nicht auf die A 22 aufgefahren werden. Wer dorthin will, muss über benachbarte Brücken ausweichen.

Linie 31 kürzer

Die Straßenbahnlinie 31 kann die Brücke während der Arbeiten im ersten Bauabschnitt nicht befahren. Von 6. Juli bis Ende August fährt sie deshalb nur zwischen Schottenring und Friedrich-Engels-Platz. Fahrgäste können auf die Linien U6, 30 und 11A ausweichen. Die Linie 30 fährt in dieser Zeit in dichteren Intervallen und mit längeren Betriebszeiten.

Geh- und Radwege

Geh- und Radwege bleiben während der Bauzeit grundsätzlich nutzbar. Im Bereich der Fahrbahnübergänge kann es aber zeitweise zu kleineren Einschränkungen kommen. Für einzelne Arbeitsbereiche werden bei Bedarf temporäre Podeste oder Gerüststege eingerichtet. Mit der Sanierung will die Stadt Wien sicherstellen, dass die Floridsdorfer Brücke auch künftig sicher und zuverlässig genutzt werden kann.