Open Space: Weltmuseum Wien eröffnet einen Raum für viele Stimmen

Mit dem OPEN SPACE schafft das Weltmuseum Wien ab 7. Juli einen neuen Ort für Austausch, Mitgestaltung und Teilhabe. Besucher und Communities sind eingeladen, die Zukunft des Museums aktiv mitzugestalten.

Mit dem OPEN SPACE eröffnet das Weltmuseum Wien am 7. Juli 2026 einen neuen, lebendigen Raum der Kulturvermittlung – einen Ort des Zuhörens, des Austauschs und der Co-Creation mit der diversen Wiener Stadtgesellschaft. Der OPEN SPACE des Weltmuseums Wien versteht sich nicht als klassische Ausstellung. Er ist vielmehr ein kostenfrei zugänglicher prozesshafter Arbeits- und Begegnungsraum, der sich im laufenden Betrieb weiterentwickelt und Besucher aktiv einbindet.

Wiens Vielfalt als Ausgangspunkt

Das Projekt reagiert auf die 2022 neu verabschiedete Museumsdefinition des International Council of Museums (ICOM), die erstmals Diversität, Inklusion und die Zusammenarbeit mit Communities als zentrale Aufgaben von Museen festschreibt. Gerade in Wien, wo Anfang 2025 über 46 Prozent der Bevölkerung eine ausländische Herkunft haben und mehr als 40 Prozent im Ausland geboren wurden, stellt sich die Frage: Welche Bedeutung haben die Sammlungen des Weltmuseums Wien für die vielfältige Stadtgesellschaft von heute?

Gemeinsam die Zukunft des Museums gestalten

Im Jahr 2028 feiert das Weltmuseum Wien sein 100-jähriges Bestehen. Vor diesem Hintergrund lädt der OPEN SPACE Communities aus Wien dazu ein, mitzudenken, wie die nächsten 100 Jahre des Museums aussehen könnten. Der OPEN SPACE im Weltmuseum Wien verlagert so Museumspraxis von der Repräsentation hin zur aktiven Teilhabe. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Solidarität, Freude, Widerstand, Provenienz und Restitution sowie der Umgang mit Human Remains. Auch aktuelle gesellschaftspolitische Debatten werden in Form von „WELT TALKS“ aufgegriffen. Während der Sommermonate Juli und August finden zudem regelmäßig „OPEN VISITS“ und „OPEN PICKNICKS“ statt. Diese richten sich an Menschen, die Lust haben das Museum anders kennenzulernen und sich zu einzubringen.

Ein offener Raum für Austausch und Beteiligung

Die zwei kostenfrei zugänglichen Räume sind bewusst offen und einladend gestaltet. Darüber hinaus geben interaktive Stationen Einblicke in Denkprozesse des Museums und laden dazu ein, gemeinsam darüber nachzudenken wie sich das Museum spürbar öffnen und nachhaltige Beziehungen aufbauen kann.

Künstlerische Positionen im OPEN SPACE

Der OPEN SPACE gibt drei Künstlern Raum für kollektive Prozesse. Ihre Arbeiten eröffnen Perspektiven auf Themen wie Erinnerung und Teilhabe und laden Besucher*innen dazu ein, sich mit ihren eigenen Erfahrungen einzubringen. Die Künstlerin und Politikwissenschaftlerin Munira Mohamud setzt sich mit Are you scared yet? (2026) auf humorvolle Weise mit Fragen von Fremdzuschreibungen und Kopftuchverboten auseinander. Ihre zweite Arbeit Komm ins Museum und geh schlafen (2026) bringt das Private in Form einer Stockbett-Installation und Stoffen aus Somalia ins öffentliche Museum. Mit Letters to those who were once here (2026) widmet sich die multidisziplinäre Künstlerin und Historikerin Tayla Myree Schwarzen Menschen, die im 17. und 18. Jahrhundert in Wien gelebt haben und entwickelt ein wachsendes Archiv aus Briefen. Im Kontext ihrer Arbeit wird sie außerdem einen performativen Spaziergang durch den ersten Bezirk anbieten. In Old Town Passages (2025) beschäftigt sich die Fotokünstlerin Abigail Marcillo mit den Kontinuitäten der kolonialen Geschichte in der prekären Arbeitswelten Ecuadors und zeigt Parallelen zu Arbeitsbedingungen in Wien auf.