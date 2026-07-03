Nachbarschatz 2026: 30 Projekte stärken das Miteinander in Wiens Grätzln

Beim GB*Nachbarschatz entscheiden die Bewohner mit, was ihr Grätzl stärkt: Heuer wurden aus 86 eingereichten Ideen 30 Projekte ausgewählt, die nun mit einem Gesamtbudget von 18.000 Euro umgesetzt werden. So entstehen bis Jahresende vielfältige Projekte – von Zirkusfest und Festival, Fußballturnier und interkulturellem Picknick über Gartl- und Begrünungsinitiativen bis hin zu kreativen und nachbarschaftlichen Begegnungsformaten im öffentlichen Raum. 2026 waren insbesondere Projekte gefragt, die Kinder und Jugendliche ansprechen, denn gemeinsame Aktivitäten und Teilhabe fördern das Miteinander im Stadtteil.

30 Projekte für mehr Miteinander in Wiens Grätzln

„Eine lebendige Nachbarschaft entsteht dort, wo Menschen Verantwortung übernehmen und ihr Wohnumfeld mitgestalten. Der Nachbarschatz der Gebietsbetreuung Stadterneuerung macht dieses Engagement sichtbar und unterstützt Menschen dabei, ihre Ideen für das gute Miteinander in Wien umzusetzen. Die ausgewählten Projekte sind äußerst vielfältig und zeigen, was möglich ist, wenn Nachbarinnen und Nachbarn gemeinsam anpacken. Besonders freut mich, dass heuer viele Projekte für Kinder und Jugendliche mit dabei sind. Diese schaffen Begegnungsräume, gemeinsame Erlebnisse und ein respektvolles Miteinander und legen damit einen wichtigen Grundstein für den Zusammenhalt in unseren Grätzln“, betont Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch. Für die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) zieht Julia Salzlechner vom Team für den 1., 2. und 20. Bezirk Bilanz: „Uns hat auch heuer wieder beeindruckt, wie kreativ die eingereichten Ideen sind. Besonders schön ist, dass die Projekte direkt aus der Nachbarschaft kommen und gemeinsam vor Ort umgesetzt werden. Das verbindet die Menschen und stärkt das gute Zusammenleben in Wiens Grätzln.“

Grätzlrat entscheidet gemeinsam über 30 Projekte

Zentrales Element des GB*Nachbarschatzes sind eigens gebildete Grätzlräte, in denen darüber entschieden wird, welche Ideen Grätzlbudget erhalten. Dafür kamen heuer in den sechs Bezirken jeweils für einen Tag Bewohner*innen zusammen, diskutierten die eingereichten Ideen und wählten gemeinsam jene Ideen aus, die mit Grätzlbudget aus dem Nachbarschatz bis Jahresende umgesetzt werden. Insgesamt engagierten sich dabei 24 Bewohner*innen als Grätzlrätinnen und Grätzlräte.