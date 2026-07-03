Neue Grünoase mitten im 3. Bezirk: Teilbereich des Bert-Brecht-Parks eröffnet

Mit der Eröffnung des ersten Teils des Bert-Brecht-Parks erhält die Landstraße eine neue Grünoase. 148 neue Bäume, Spiel- und Erholungsflächen sowie naturnahe Gestaltung laden zum Verweilen ein.

Mit der Eröffnung des ersten Teilbereichs des Bert-Brecht-Parks erhält der 3. Bezirk eine neue Grünoase. Auf rund 14.000 Quadratmetern bieten 148 neue Bäume, naturnah gestaltete Flächen sowie zahlreiche Freizeitangebote Raum für Erholung und Begegnung.

Teilbereich des neuen Bert-Brecht-Parks in der Landstraße eröffnet

Der neue Bert-Brecht-Park entsteht im Stadtentwicklungsgebiet Village im Dritten und wird nach seiner Fertigstellung eine Gesamtfläche von rund 20.000 Quadratmetern umfassen. Der nun eröffnete erste Abschnitt wurde von den Wiener Stadtgärten gemeinsam mit der Quartiersentwicklerin ARE Austrian Real Estate umgesetzt und soll nicht nur den Bewohnerinnen des neuen Stadtquartiers, sondern allen Wienerinnen offenstehen. Im Mittelpunkt der Gestaltung stehen großzügige Grünflächen, Biodiversität und Aufenthaltsqualität. Neben 148 neu gepflanzten Bäumen sorgen Stauden- und Gräserbeete, Naturwiesen sowie zahlreiche Sitzgelegenheiten für ein angenehmes Ambiente. Bei der Planung wurde zudem auf eine möglichst geringe Flächenversiegelung geachtet. Schotterrasenwege, ein Trinkbrunnen, öffentliche WC-Anlagen und eine Beleuchtung ergänzen die Infrastruktur.

Zweiter Abschnitt soll bis Ende 2027 fertiggestellt werden

Auch für Familien bietet die neue Parkanlage zahlreiche Möglichkeiten. Ein eingezäunter Kleinkinderbereich mit Sand- und Matschzone, ein Wasserspielplatz mit Bodendüsen und Wasserlauf sowie Kletter- und Rutschmöglichkeiten schaffen attraktive Spielangebote. Picknickwiesen und offene Rasenflächen laden außerdem zum Verweilen und zu sportlichen Aktivitäten ein. Ein besonderer Fokus liegt auf der Förderung der Artenvielfalt. Naturnahe Pflanzungen und sogenannte Trittsteinbiotope schaffen Lebensräume für Pflanzen und Tiere. Speziell für die im Gebiet vorkommenden Zauneidechsen wurden geeignete Rückzugsräume angelegt. Der zweite Bauabschnitt des Bert-Brecht-Parks soll voraussichtlich bis Ende 2027 fertiggestellt werden. Geplant sind unter anderem ein Ballspielplatz für Fußball und Basketball, eine Hundezone, weitere Grünflächen sowie zusätzliche Baumpflanzungen und Lebensräume für Zauneidechsen. Dann wird die neue Parkanlage ihre volle Größe von rund zwei Hektar erreichen.