Schwerpunktkontrollen decken Schwarzarbeit in Wiener Hotels auf

Bei Kontrollen in der Wiener Hotellerie wurden 24 Fälle von Schwarzarbeit aufgedeckt. Zudem leiteten die zuständigen Behörden mehrere Verfahren wegen weiterer mutmaßlicher Gesetzesverstöße ein.

Seit Juni führte die Gruppe Sofortmaßnahmen gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice (AMS), der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) sowie den zuständigen Dienststellen der Stadt Schwerpunktkontrollen in der Wiener Hotellerie durch.

Seit Juni führte die Gruppe Sofortmaßnahmen gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice (AMS), der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) sowie den zuständigen Dienststellen der Stadt Schwerpunktkontrollen in der Wiener Hotellerie durch.

Seit Juni führte die Gruppe Sofortmaßnahmen gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice (AMS), der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) sowie den zuständigen Dienststellen der Stadt Schwerpunktkontrollen in der Wiener Hotellerie durch. Insgesamt wurden 14 Hotels überprüft. Im Fokus standen die Beschäftigten der von den Hotels beauftragten Subunternehmen, insbesondere jener Firmen, die Reinigungskräfte für den Hotelbetrieb bereitstellen.

Gruppe Sofortmaßnahmen stellt 24 Schwarzarbeiter und weitere Verstöße in Wiener Hotels fest

Dabei wurden insgesamt 24 Schwarzarbeiterinnen und Schwarzarbeiter angetroffen. Davon waren sechs gleichzeitig beim AMS als arbeitssuchend gemeldet. In diesen Fällen wurden Anzeigen nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz erstattet. Sechs dieser Personen waren Drittstaatsangehörige und hielten sich illegal in Österreich auf. Nach Verständigung der Landespolizeidirektion Wien wurden diese Personen gemäß den Bestimmungen des Fremdenpolizeigesetzes festgenommen. Zwei Arbeitnehmer bezogen zusätzlich Mindestsicherung, weshalb weitere Verfahren wegen des Verdachts auf Sozialbetrug eingeleitet wurden.

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36 Anzeigen

Die ÖGK leitet aufgrund der festgestellten Verstöße insgesamt 24 Verfahren nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) ein. Seitens des Magistrats wurden im Zuge der Schwerpunktaktion insgesamt 36 Anzeigen erstattet. Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, betont: „Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung betreffen insbesondere Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen. Gleichzeitig werden Sozialleistungen immer wieder missbräuchlich in Anspruch genommen. Unsere Kontrollen gehen daher sowohl gegen die Ausbeutung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern als auch gegen Sozialleistungsmissbrauch vor.“