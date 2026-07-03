Film Festival am Wiener Rathausplatz startet in die 36. Saison

Morgen startet das Film Festival am Wiener Rathausplatz in seine 36. Saison und verwandelt die Wiener Innenstadt erneut in einen der größten Kultur- und Kulinarik-Hotspots Europas. Während die letzten Vorbereitungen auf Hochtouren laufen, steht ein vielfältiges Sommerprogramm in den Startlöchern. Neben dem bewährten Musikfilmangebot auf der Großleinwand – am Eröffnungstag, dem 4. Juli, steht in Konzert von Bruce Springsteen auf dem Programm – präsentieren 29 Gastronomiebetriebe ihre kulinarischen Konzepte, darunter zahlreiche Neuerungen. Abseits der Leinwand warten zudem mehr als 100 Programmpunkte – vom Kinderopern Festival über Jazz-Brunches bis hin zu Konzerten, DJ-Sets und Familienangeboten.

„Aushängeschild der Kulturhauptstadt Wien“

„Das Film Festival am Wiener Rathausplatz ist seit Jahrzehnten ein Aushängeschild der Kulturhauptstadt Wien und ein Symbol für die Offenheit und Lebensqualität unserer Stadt. Der freie Zugang für alle Besucherinnen und Besucher macht dieses einzigartige Format besonders wertvoll. Es verbindet Kultur, Kulinarik und Begegnung und schafft einen Ort, an dem Wienerinnen und Wiener ebenso wie unsere internationalen Gäste den Sommer gemeinsam genießen können“, so Bürgermeister Michael Ludwig.

Über 100 Veranstaltungen

Neben dem kulinarischen und filmischen Angebot sorgt ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit mehr als 100 Veranstaltungen für zusätzliche Highlights am Rathausplatz. Von Montag bis Mittwoch verwandeln die „Energy Sunset Beats“ (17:00–23:00 Uhr, Bühne am Ring) den Festivalbereich mit den Live-DJs der Radioshow ENERGY EXTRAVADANCE in eine Open-Air-Clubzone und schaffen die passende Atmosphäre für den Feierabend. Donnerstags stehen musikalische Neuentdeckungen im Mittelpunkt: „Rising Talents by Aperol“ (18:30–19:30 Uhr, Aperol Spritz Piazza) präsentiert gemeinsam mit oeticket vielversprechende Nachwuchskünstlerinnen und bietet den Stars von morgen eine Bühne. Auftreten werden Julia Steen (9. Juli), Sinikka Monte (16. Juli), die Gewinnerinnen des Talent Contests (23. Juli und 20. August), KTEE (30. Juli), Pamo (6. August), Lika Doss (13. August), Paul Emil (27. August) sowie Schwanara (3. September). Ergänzt wird das Programm durch „Golden Hour Sounds by Aperol“, das von Donnerstag bis Samstag mit lässigen Beats und entspannter Sommerstimmung zum Verweilen auf der Aperol Spritz Piazza einlädt. Auch Familien kommen auf ihre Kosten: Jeden Freitag bietet das Kinderaktivprogramm von Mein SportPlatz (14:00–18:00 Uhr, Rathauspark) Kindern von 6 bis 14 Jahren ein abwechslungsreiches Bewegungsangebot. Ab 18:00 Uhr folgt mit dem Kinder Opern Festival ein speziell für junge Besucher gestaltetes Programm aus Opern- und Musikfilmen.

Programm Film Festival am Wiener Rathausplatz 2026

4. Juli bis 6. September 2026

Täglich freier Eintritt

Vielfältiges Programm

Der Sonntag steht ganz im Zeichen des Jazz: Beim „Jazz Brunch am Rathausplatz“ (12:00–14:00 Uhr, Bühne am Ring), kuratiert vom Kultursommer Wien, erwarten die Besucher musikalische Highlights zwischen klassischem und modernem Jazz. Auf dem Programm stehen unter anderem das Anna Maurer Trio, Saxofour, Clara Montocchio Trio, Tanja Filipovic Trio und Shlomit Butbul. Weitere Programmhöhepunkte sind die „Songwriter Sessions by Ever Artist“ am 11. Juli und 22. August 2026, bei denen Nachwuchstalente ihre eigenen Songs in intimem Akustik-Format präsentieren, sowie die „Daytime Society by Kleinod“, die ab 11. Juli jeden Samstag von 12:00 bis 18:00 Uhr am Prunkstück Sonnendeck mit DJ-Sounds, Drinks und urbanem Sommerflair zum stilvollen Wochenendauftakt lädt. Mit den Chorabenden am Rathausplatz Ende Juli wird die Vielfalt der Chormusik gefeiert: Am 25. Juli erwartet das Publikum ein abwechslungsreicher Chorabend, während am 26. Juli beim „Sing Along“ mit Birgit Denk gemeinsames Singen im Mittelpunkt steht. Den feierlichen Schlusspunkt setzt am 5. September 2026 das Abschlusskonzert des 44. Österreichischen Blasmusikfests. Kapellen aus ganz Österreich ziehen auf den Rathausplatz ein und gestalten mit bis zu 1.000 Musiken ein eindrucksvolles Gesamtkonzert vor dem Wiener Rathaus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.07.2026 um 17:05 Uhr aktualisiert