Sanierung der Floridsdorfer Brücke startet am 7. Juli

Ab 7. Juli wird die Floridsdorfer Brücke modernisiert. Die Arbeiten dauern bis Anfang September und sollen die Verkehrssicherheit sowie die langfristige Funktion der wichtigen Donauquerung sichern.

Die Stadt Wien – Brückenbau und Grundbau beginnt am 7. Juli 2026 mit umfangreichen Instandsetzungsarbeiten an der Floridsdorfer Brücke. Die 1979 eröffnete Brücke ist eine der wichtigsten Verbindungen zwischen dem 20. und 21. Bezirk und wird täglich von zahlreichen Auto-, Rad- und Öffi-Nutzerinnen genutzt. Mit den geplanten Maßnahmen wird die langfristige Funktionstüchtigkeit der Brücke gesichert und die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmerinnen weiter verbessert. Die Arbeiten sollen planmäßig Anfang September 2026 abgeschlossen werden.

Erneuerung von Fahrbahnübergängen und Sanierung der Gleisanlagen Linie 31

Ein Schwerpunkt der Arbeiten ist die Erneuerung der bestehenden Fahrbahnübergangskonstruktionen. Diese Bauteile gleichen Bewegungen der Brücke aus und sorgen für ein sicheres und komfortables Überfahren. Da die bestehenden Konstruktionen das Ende ihrer technischen Lebensdauer erreicht haben, werden insgesamt sechs Fahrbahnübergangskonstruktionen mit einer Gesamtlänge von rund 200 Metern erneuert. Zusätzlich werden lokale Instandsetzungsmaßnahmen am Tragwerk durchgeführt. Auch an den Widerlagern und Stützen sind Betonsanierungen vorgesehen. Parallel zu den Arbeiten auf der Brücke werden die Gleisanlagen der Straßenbahnlinie 31 saniert. Darüber hinaus wird die Fahrradwendel beim Handelskai instandgesetzt. “Mit der Erneuerung der Fahrbahnübergangskonstruktionen, den Instandsetzungsmaßnahmen am Tragwerk sowie der Sanierung der Straßenbahngleise und Fahrradwendel sichern wir die langfristige Funktionalität und Verkehrssicherheit diese wichtigen Infrastrukturknotens”, so Wolfgang Strenn, Leiter der Abteilung Brückenbau und Grundbau.

Verkehr bleibt während der Bauarbeiten aufrecht

Trotz der umfangreichen Bauarbeiten bleibt die Floridsdorfer Brücke durchgehend befahrbar. In beiden Fahrtrichtungen steht jederzeit mindestens ein Fahrstreifen zur Verfügung.In Fahrtrichtung Floridsdorf kann nicht auf die A 22 aufgefahren werden, ein Ausweichen über benachbarte Brücken ist hier erforderlich. “Die Aufrechterhaltung des Verkehrs während der Bauarbeiten hat für uns hohe Priorität. Trotz der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen bleibt die Floridsdorfer Brücke durchgehend befahrbar und auch die Geh- und Radwege auf der Brücke können während der gesamten Bauzeit weiter genutzt werden,” so Cristian Zant, Baustellenkoordinator der Stadt Wien.

Zwei Bauabschnitte geplant Arbeiten Richtung 21. und 20. Bezirk

Im ersten Bauabschnitt werden die Fahrbahn Richtung 21. Bezirk, Straßenbahngleise im Bereich der Fahrbahnübergangskonstruktionen sowie der Geh- und Radwegbereich erneuert. Die Straßenbahnlinie 31 kann während der Bauarbeiten die Brücke nicht befahren. Von 6. Juli bis Ende August fährt die Linie 31 deshalb von Schottenring bis zum Friedrich-Engels-Platz. Fahrgäste können auf die Linien U6, 30 und 11A ausweichen. Die Linie 30 ist währenddessen in dichteren Intervallen und mit ausgedehnten Betriebszeiten unterwegs. Anschließend werden die Fahrbahnübergänge auf der Fahrbahn Richtung 20. Bezirk erneuert. In dieser Phase kann die Linie 31 regulär verkehren.

Geh- und Radwege bleiben nutzbar

Die Geh- und Radwege bleiben grundsätzlich während der gesamten Bauzeit nutzbar. Im Bereich der Fahrbahnübergangskonstruktionen kann es jedoch zeitweise zu kleinräumigen Einschränkungen kommen. Für einzelnen Arbeitsbereiche werden bei Bedarf temporäre Podeste oder Gerüststege eingerichtet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.07.2026 um 18:01 Uhr aktualisiert