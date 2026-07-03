Rauchwolken über Wien: Feuerwehr im Großeinsatz

In Wien ist am frühen Abend ein Brand ausgebrochen. Über dem Osten der Stadt steigen große Rauchwolken auf. Zahlreiche Feuerwehrkräfte stehen im Einsatz. Laut ersten Informationen soll eine Lagerhalle brennen.

In Wien ist es am frühen Freitagabend zu einem größeren Brand gekommen. Über dem Osten der Stadt ist eine dichte Rauchwolke zu erkennen, die aktuell bei vielen Bewohnern für Aufsehen sorgt.

Brand in Wien: Feuerwehr im Großeinsatz

Laut ersten Informationen dürfte der Brand im Industriegebiet Stadlau (22. Bezirk) ausgebrochen sein, eine Lagerhalle soll dort in Flammen stehen. Mehrere Feuerwehrkräfte stehen im Einsatz. Zur genauen Ursache und zum Ausmaß des Feuers liegen derzeit noch keine genauen Informationen vor. Die Einsatzkräfte arbeiten daran, die Situation unter Kontrolle zu bringen.

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Video zeigt dichte Rauchwolken über Wien

©Leservideo | Bei einer Lagerhalle ist ein Brand ausgebrochen.

Straßen und Bahnstrecken gesperrt

Im Einsatzbereich kommt es aktuell zu Sperren. „Derzeit ist im Bereich Stadlau kein Zugverkehr möglich. Grund dafür ist ein Feuerwehreinsatz. Fernverkehrszüge werden umgeleitet“, teilen die ÖBB mit. Auch auf der A23 Südosttangente Wien kommt es Richtung Inzersdorf – zwischen Hirschstetten und Knoten Kaisermühlen – zu Sperren und Verzögerungen. Dort herrscht laut Informationen der ASFINAG eine Totalsperre aufgrund einer polizeilichen Anordnung.

©ASFINAG Ein großer Feuerwehreinsatz sorgt derzeit für Sperren (Stand 3. Juli, 18:30 Uhr)

Auch bei den Wiener Linien sorgt der Feuerwehreinsatz aktuell für Ausfälle. „Derzeit können die Züge der Linie U2 die Station Stadlau in beiden Richtungen nicht einhalten. Weichen Sie ersatzweise auf die Linien 25, 86A, 87A, 94A aus“, heißt es. Die Dauer der Sperre ist derzeit noch nicht absehbar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.07.2026 um 18:56 Uhr aktualisiert