Neuer Wiener Integrationsrat nimmt Arbeit auf

Fatma Akay

Fatma Akay ist Magistra der Philosophie, promovierte Historikerin, Doktorandin der Islamischen Theologie, Autorin sowie Islamische Religionslehrerin. Sie verfügt über langjährige Erfahrung als Lehrerin in Schulen und in der Erwachsenenbildung. Heute arbeitet sie als DaF/DaZ- und Türkischlehrerin. Darüber hinaus entwickelt und leitet sie Workshops für Schulen zu Demokratie, Menschenrechten und Gleichberechtigung im Islam. Als Frauensprecherin war sie das einzige weibliche Mitglied des Obersten Rates der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ), ehe sie die Organisation aus Protest über das dort vorherrschende Frauenbild verließ. Zugleich legte sie ihren Beruf als AHS-Islamlehrerin nieder. Heute engagiert sie sich unabhängig für Demokratie, Menschenrechte, Frauenrechte, gesellschaftliche Teilhabe sowie Extremismusprävention.

Rasha Corti

Rasha Corti ist Integrationsexpertin und Mitglied des unabhängigen Expertenrats für Integration im Bundeskanzleramt. Sie engagiert sich seit vielen Jahren für erfolgreiche Integration, gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Stärkung von Frauen mit Flucht- und Migrationsgeschichte. Sie bringt ihre Expertise regelmäßig als Vortragende, Keynote-Speakerin und Medienexpertin in die öffentliche Debatte ein und wirkt an Projekten des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) mit. Ihre Schwerpunkte liegen in den Bereichen Wertevermittlung, Arbeitsmarktintegration, Spracherwerb und gesellschaftliche Teilhabe.

Moussa Al-Hassan Diaw

Moussa Al-Hassan Diaw ist Pädagoge, Islamismusforscher und Gründer der NGO DERAD – Extremismusprävention und Demokratie. Seit vielen Jahren arbeitet er in den Bereichen Extremismusprävention, Deradikalisierung und Demokratieförderung und ist unter anderem im Bereich Bildung, Prävention und Deradikalisierung im Justizvollzug sowie in der Jugendarbeit tätig. Seine Forschung und Praxis beschäftigen sich mit Radikalisierungsprozessen, politischem und religiösem Extremismus sowie gesellschaftlichem Zusammenhalt. Als Autor, Vortragender und Berater zählt er zu den profiliertesten Experten für Deradikalisierung und Extremismusprävention in Österreich.

Kenan Güngör

Kenan Güngör ist Dipl. Soz., Inhaber des Büros für Gesellschaft | Organisation | Entwicklung [think.difference] in Wien. Als Experte für Integrations- und Diversitätsfragen in Österreich berät und begleitet er staatliche und nichtstaatliche Organisationen auf der Bundes-, Landes- und Gemeindeebene. Er leitete unter anderem zahlreiche Studien und integrationsbezogene Leitbildprozesse auf Länder- und Städteebene. Als strategischer Berater begleitete er unter anderem die Stadt Wien über mehrere Jahre in integrations- und diversitätsbezogenen Themen und war Gastprofessor an der Universität Wien. Darüber hinaus ist er Mitglied des unabhängigen Expertenrates der österreichischen Bundesregierung. Er war der Vorsitzende des expert_forums Prävention, Deradikalisierung & Demokratiekultur der Stadt Wien und begleitet in diesem Zusammenhang ein umfassendes Präventionsprogramm für gewalt- und angstfreie Schulen in Wien. https://think-difference.com/

Judith Kohlenberger

Judith Kohlenberger leitet das Forschungsinstitut für Migrations- und Fluchtforschung und -management (FORM) an der WU Wien, ist Affiliate Policy Fellow am Jacques Delors Centre in Berlin und Associated Researcher am Einstein Center Digital Future. Sie ist Mitherausgeberin der Zeitschrift für Flucht- und Flüchtlingsforschung und Host des Podcasts Aufnahmebereit. Ihr Buch Das Fluchtparadox (2022) war österreichisches Wissenschaftsbuch des Jahres 2023 und für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert. Zuletzt erschienen: Migrationspanik (2025). https://judithkohlenberger.com/

Bernhard Perchinig

Bernhard Perchinig ist Politikwissenschafter und Migrationsforscher mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Migration, Integration und Staatsbürgerschaftspolitik. Er ist seit vielen Jahren als Senior Expert beim International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) tätig und lehrt u.a. an der Universität für Weiterbildung Krems. Seine Forschungsschwerpunkte liegen auf europäischer Migrations- und Integrationspolitik, gesellschaftlicher Teilhabe sowie Fragen von Diversität und sozialem Zusammenhalt. Er ist Autor zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen.

Sieglinde Rosenberger

Sieglinde Rosenberger war bis 2022 Professorin für Politikwissenschaft an der Universität Wien. Schwerpunkt ihrer wissenschaftlichen Arbeit sind die Themen politische Partizipation, Migration und Integration. Sie war Mitglied im Sachverständigenrat für Migration und Integration in Berlin, wo sie gemeinsam mit Expert*innen Politik und Zivilgesellschaft berät.

Maryam Singh

Maryam Singh ist Projektleiterin und Expertin für Arbeitsmarktintegration sowie migrations- und aufenthaltsrechtliche Beratung am Beratungszentrum für Migranten und Migrantinnen in Wien. Sie setzt sich seit vielen Jahren für die gesellschaftliche und berufliche Teilhabe von Menschen mit Migrationserfahrung ein, insbesondere für die Stärkung von Frauen sowie den gleichberechtigten Zugang zu Bildung, Arbeit und rechtlicher Beratung. Als gefragte Expertin bringt sie ihre Praxiserfahrung regelmäßig in Fachveranstaltungen, politische Diskussionen und Stellungnahmen zu Integrations-, Aufenthalts- und Arbeitsmarktthemen ein. Außerdem unterrichtet sie das Fach Asyl & Migration im Studiengang Soziale Arbeit an der Hochschule Campus Wien. Für ihr langjähriges Engagement für Migrantinnen wurde sie 2026 mit dem „Preis für Mut“ ausgezeichnet.

Thomas Walach

Thomas Walach ist Historiker, Journalist und derzeit Mittelschullehrer an einer Wiener Schule mit hohem Anteil an Kindern mit Flucht- und Migrationsgeschichte. Nach Stationen in Wissenschaft, Journalismus und Politik arbeitet er heute im Schulalltag und beschäftigt sich intensiv mit den Herausforderungen von Integration, Sprachförderung und Bildungsgerechtigkeit. Durch seine Berichte über den Alltag an einer Wiener Schule mit besonderen Herausforderungen hat er zuletzt eine breite Debatte über Integrationspolitik und Chancengleichheit im Bildungssystem angestoßen. Seine Perspektive verbindet wissenschaftliche Analyse mit praktischer Erfahrung aus dem Klassenzimmer.