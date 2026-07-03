Bekannter Autor macht Kindern zum Abschied ein besonders Geschenk

Mit einem besonderen Geschenk verabschieden die Wiener Kinderfreunde heute ihre Schulanfänger in die Sommerferien: Dank einer großzügigen Buchspende von Thomas Brezina erhalten alle Kinder, die ihren letzten Tag im Kindergarten verbringen, ein eigenes Buch als Begleiter für den Start in die Schule.

Thomas Brezina schenkt den Wiener Kinderfreunden 7.000 Bücher

Die Spende ermöglicht es, nicht nur heuer allen Kindern im letzten Kindergartenjahr ein persönliches Buch zum Abschied aus dem Kindergarten zu schenken, sondern auch den Schulanfänger:innen der kommenden Jahre. „Der Abschied vom Kindergarten ist ein besonderer Moment – für die Kinder, ihre Familien und unsere Teams. Umso mehr freut es uns, den Kindern mit einem eigenen Buch eine bleibende Erinnerung und zugleich einen Begleiter für den Start in die Schule mitgeben zu können. Ein Buch schenkt Geschichten, regt die Fantasie an und macht Lust aufs Lesen. Unser herzlicher Dank gilt Thomas Brezina für diese großzügige Unterstützung“, sagt Daniel Bohmann, Geschäftsführer der Wiener Kinderfreunde. Mit der Buchspende erhalten tausende Kinder am letzten Kindergartentag nicht nur ein persönliches Abschiedsgeschenk, sondern auch eine Einladung, die Welt der Bücher zu entdecken.

Über die Wiener Kinderfreunde

Seit über hundert Jahren sind die Wiener Kinderfreunde vielfältig pädagogisch tätig. In mehr als 150 Kindergärten und Horten bieten sie Bildung und Begleitung für knapp 12.000 Kinder. Die Kinderfreunde-Kindergärten und -Horte sind Orte der Wertschätzung, Wärme, Geborgenheit, Bildung und der Freude, in denen sich Pädagog:innen und Assistent:innen täglich dafür einsetzen, dass sich jedes Kind entfalten und mit seinen Potenzialen entwickeln kann.