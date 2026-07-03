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Wien-Wetter: Sonniger Samstag mit bis zu 28 Grad
Der Samstag bringt in Wien überwiegend sonniges Sommerwetter. Erst am Abend ziehen von Nordosten einige dichtere Wolken auf. Die Temperaturen erreichen angenehme 28 Grad.
Der Samstag zeigt sich in Wien von seiner freundlichen Seite. Über weite Strecken des Tages scheint die Sonne, nur vereinzelt bilden sich flache Quellwolken. Regen ist tagsüber nicht zu erwarten. Erst am Abend ziehen von Nordosten her dichtere Wolkenfelder auf. Diese trüben den sonnigen Gesamteindruck jedoch nur gering. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Nordwestwind, der im Tagesverlauf zeitweise etwas auffrischt und für eine angenehme Abkühlung sorgt. Mit Höchstwerten um 28 Grad wird es sommerlich warm.
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