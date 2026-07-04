Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage: Canva & Google Streetview
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine Pizza und die Gewinner-Pizzeria im Falstaff-Voting.
Die Pizzeria "Da Ferdinando" hat in Wien das Falstaff-Community-Voting gewonnen.
Wien
04/07/2026
Falstaff-Voting

Wiener haben über Lieblings-Pizzeria abgestimmt: Das ist sie

In den letzten Wochen hat sich beim Falstaff-Magazin alles um die italienische Leibspeise vieler Wiener gedreht: die Pizza. Wir wissen, wer das Community-Voting in der Bundeshauptstadt gewonnen hat und haben für euch die Top 20.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(226 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Sie ist rund, wird in Dreiecke geschnitten und kommt in einem Quadrat. Die Rede ist von der Lieblingsbestellung und dem Lieblingsessen wohl vieler Österreicher: der Pizza. In den vergangenen Wochen hat das Magazin „Falstaff“ darüber abstimmen lassen, wo es die beste Pizza in Wien gibt. Erst konnten die Leser zwei Wochen lang ihre Favoriten nominieren, dann ging es ins Voting. Dabei war es möglich, einmal pro Tag für die Lieblings-Pizzeria abzustimmen. Das Voting ist mittlerweile geschlossen, der Gewinner gekührt.

Wiener Top 20 werden von diesen Pizzerien angeführt

Die Top 20 in Wien werden dabei von einer Pizzeria im 13. Bezirk angeführt. Siegreich unter den Votings hervorgegangen ist nämlich „Da Ferdinando“ in der Hietzinger Hauptstraße. Direkt dahinter folgt mit „Al Castello“ ein Restaurant aus Meidling, das Stockerl komplettiert „Mio Pizzeria„, die mehrere Standorte in der Bundeshauptstadt hat. Die Top 20 des Votings findet ihr in der folgenden Tabelle.

PlatzierungName der PizzeriaBezirk
1.Da Ferdinando13. Bezirk
2.Al Castello12. Bezirk
3.Mio Pizzeriamehrere Standorte
4.Piazza Colombo10. Bezirk
5.L’autenticomehrere Standorte
6.Trattoria Margareta5. Bezirk
7.Mama Leone1. Bezirk
8.Pizzeria RIVA Favorita4. Bezirk
9.Regina Margherita1. Bezirk
10.Alfredo Ristorante Trattoria16. Bezirk
11.Francesco19. Bezirk
12.Pizzeria Il Mare7. Bezirk
13.Via Toledo Enopizzeria8. Bezirk
14.Pizzeria il Rione23. Bezirk
15.Mamma Anna7. Bezirk
16.eatalico pizzeria popolare2. Bezirk
17.Amici Pizzeria18. Bezirk
18.Ristorante Rossini1. Bezirk
19.Pizzeria Adriano20. Bezirk
20.Pizzeria Biotto2. Bezirk
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at