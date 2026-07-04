Wiener haben über Lieblings-Pizzeria abgestimmt: Das ist sie

In den letzten Wochen hat sich beim Falstaff-Magazin alles um die italienische Leibspeise vieler Wiener gedreht: die Pizza. Wir wissen, wer das Community-Voting in der Bundeshauptstadt gewonnen hat und haben für euch die Top 20.

Sie ist rund, wird in Dreiecke geschnitten und kommt in einem Quadrat. Die Rede ist von der Lieblingsbestellung und dem Lieblingsessen wohl vieler Österreicher: der Pizza. In den vergangenen Wochen hat das Magazin „Falstaff“ darüber abstimmen lassen, wo es die beste Pizza in Wien gibt. Erst konnten die Leser zwei Wochen lang ihre Favoriten nominieren, dann ging es ins Voting. Dabei war es möglich, einmal pro Tag für die Lieblings-Pizzeria abzustimmen. Das Voting ist mittlerweile geschlossen, der Gewinner gekührt.

Wiener Top 20 werden von diesen Pizzerien angeführt

Die Top 20 in Wien werden dabei von einer Pizzeria im 13. Bezirk angeführt. Siegreich unter den Votings hervorgegangen ist nämlich „Da Ferdinando“ in der Hietzinger Hauptstraße. Direkt dahinter folgt mit „Al Castello“ ein Restaurant aus Meidling, das Stockerl komplettiert „Mio Pizzeria„, die mehrere Standorte in der Bundeshauptstadt hat. Die Top 20 des Votings findet ihr in der folgenden Tabelle.