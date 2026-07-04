Ganze Nacht im Einsatz: Großbrand in Wien fordert Feuerwehr stundenlang

Bereits von weitem war der Großbrand zu sehen, mehrere Leser haben daraufhin der 5 Minuten-Redaktion Freitagabend Fotos und ein Video geschickt. Alles dazu auch hier: Rauchwolken über Wien: Feuerwehr im Großeinsatz. Wie die Berufsfeuerwehr Wien nun erklärt, hat es sich um einen Großbrand in einem Entsorgungsbetrieb in der Wiener Donaustadt in der Deinleingasse gehandelt, der für einen umfangreichen Feuerwehreinsatz gesorgt hat.

©Leservideo | Die Feuerwehr spricht von einer „intensiven Rauchentwicklung“, Fotos und Videos zeigen das ebenfalls.

Feuerwehr hatte ein großes Ziel

Gegen 18 Uhr wurde man alarmiert, aufgrund der raschen Brandausbreitung und der intensiven Rauchentwicklung, die aus vielen Teilen Wiens zu sehen war, wurde Alarmstufe 4 ausgelöst. Zeitgleich standen dabei bis zu 120 Feuerwehrleute mit 31 Fahrzeugen im Einsatz. Schon beim Eintreffen der ersten Kräfte hat das Feuer große Teile der Lagerhalle sowie gelagertes Material im Außenbereich erfasst. Sofort wurden mehrere Löschleitungen gelegt. Oberste Priorität, so die Feuerwehr: „Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Bereiche verhindern.“

©Stadt Wien / Feuerwehr | Bis zu 120 Feuerwehrleute… ©Stadt Wien / Feuerwehr | …standen beim Großbrand in Wien-Donaustadt… ©Stadt Wien / Feuerwehr | …im Einsatz.

Brand in Wien-Donaustadt gegen 21 Uhr unter Kontrolle

Aufgrund der hohen Brandlast, der starken Rauchentwicklung und der Größe des Brandobjektes gestalteten sich die Löscharbeiten besonders herausfordern, erinnern sich die Einsatzkräfte. Gegen 21 Uhr konnte man den Brand zumindest unter Kontrolle bringen, die vollständige Bekämpfung und die umfangreichen Nachlöscharbeiten dauerten aber bis in die Morgenstunden an. Auch aktuell sind einige Einsatzkräfte noch vor Ort und löschen Glutnester ab bzw. führen Sicherungsmaßnahmen durch.

A23 wegen angrenzendem Großbrand gesperrt

Während des Einsatzes waren keine Personen in der betroffenen Lagerhalle, verletzt wurde niemand. Wegen der massiven Rauchentwicklung sowie der erforderlichen Einsatzmaßnahmen musste die A23 zwischen dem Knoten Kaisermühlen und dem Stadlauer Tunnel in beide Richtungen gesperrt werden. Und: „Die Sperre bleibt vorerst aufrecht“, so die Feuerwehr. Ein Statiker prüft aktuell die Stabilität der stark beschädigten Lagerhalle sowie mögliche Auswirkungen auf die unmittelbar angrenzende Autobahninfrastruktur. Erst nach Abschluss der Untersuchungen kann über eine Freigabe der A23 entschieden werden. Die Brandursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Feuerwehrstadträtin Barbara Novak bedankt sich bei den Einsatzkräften, „die hier unter herausfordernden Bedingungen seit Stunden hervorragende Arbeit leisten“.

Grundschutz für Wiener Bevölkerung blieb gesichert

Während die Berufsfeuerwehr in der Donaustadt im Einsatz war, übernahmen die beiden Freiwilligen Feuerwehren der Stadt sowie der Katastrophenhilfsdienst des Wiener Landesfeuerwehrverbandes den Grundschutz für die Wiener Bevölkerung. Sie waren zeitgleich mit dem Großbrand bei mehreren anderen, eingehenden Einsätzen im Stadtgebiet.