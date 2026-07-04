A23 in Wien nach Großbrand weiter gesperrt: „Zumindest bis am Abend“

"Zumindest bis am Abend" bleibt die A23 in Wien zwischen dem Knoten Kaisermühlen und dem Tunnel Stadlauer Tunnel komplett gesperrt, so die ASFINAG. Grund dafür ist ein Großbrand in einem angrenzenden Entsorgungsbetrieb.

Ein Großbrand in Wien-Donaustadt fordert seit dem frühen Freitagabend, 3. Juli 2026, teilweise bis zu 120 Feuerwehrkräfte. Vor Ort war ein Entsorgungsbetrieb in Flammen gestanden, die Rauchsäule war über weite Teile Wiens hinweg sichtbar. Alles dazu auch hier: Ganze Nacht im Einsatz: Großbrand in Wien fordert Feuerwehr stundenlang.

©Stadt Wien / Feuerwehr | Bis zu 120 Feuerwehrleute… ©Stadt Wien / Feuerwehr | …standen beim Großbrand in Wien-Donaustadt… ©Stadt Wien / Feuerwehr | …im Einsatz.

A23 bleibt „bis auf Weiteres“ gesperrt

Unmittelbar angrenzend befindet sich die A23 Südost Tangente, die im Verlauf des Einsatzes ebenfalls gesperrt werden musste – und auch „bis auf Weiteres“ in beiden Fahrtrichtungen gesperrt bleibt, wie Berufsfeuerwehr und ASFINAG nun berichten. Von der Totalsperre ist der Bereich zwischen dem Knoten Kaisermühlen und dem Stadlauer Tunnel betroffen. Den Grund gibt die ASFINAG mit der Einsturzgefahr des Gebäudes an.

Noch unklar, wann A23 wieder freigegeben wird

Auch die Feuerwehr bestätigt, dass ein Statiker aktuell die Stabilität der stark beschädigten Lagerhalle und mögliche Auswirkungen auf die angrenzende Autobahninfrastruktur untersucht. Erst nach den Untersuchungen kann über eine Freigabe der A23 entschieden werden. Die Dauer der Sperre sei laut ASFINAG noch nicht absehbar. „Zumindest bis am Abend“, heißt es dazu nur in einem Facebook-Posting.