40-Jähriger schlägt erst Freundin, macht dann Hitler-Gruß auf offener Straße

In Wien-Alsergrund soll ein 40-jähriger Deutscher in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 3. Juli 2026, gegen 1 Uhr in einem Lokal sowohl einen Gast als auch seine Lebensgefährtin geschlagen haben.

Der Vorfall ereignete sich auf der Alserbachsraße, wo der 40-Jährige daraufhin auf offener Straße auch Hitler-Parolen von sich gegeben und den Hitlergruß gemacht haben soll. Der Tat dürfte ein verbaler Streit aus unbekannter Ursache vorangegangen sein, so die Polizei. Die Beamten haben den Deutschen daraufhin vorläufig festgenommen, er hatte mehr als zwei Promille intus. Gegen ihn wurde ein Betretungs-, Annäherungs- sowie vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der 40-Jährige zeigte sich nicht geständig und wurde auf freiem Fuß angezeigt.