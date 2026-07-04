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/ ©BMI/Gerd Pachauer
Symbolfoto von 5min.at: Polizisten gehen in ein Lokal bei Nacht.
Der Vorfall hatte sich im neunten Wiener Bezirk ereignet.
Wien / 9. Bezirk
04/07/2026
Polizeieinsatz

40-Jähriger schlägt erst Freundin, macht dann Hitler-Gruß auf offener Straße

In Wien-Alsergrund soll ein 40-jähriger Deutscher in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 3. Juli 2026, gegen 1 Uhr in einem Lokal sowohl einen Gast als auch seine Lebensgefährtin geschlagen haben.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(98 Wörter)
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Der Vorfall ereignete sich auf der Alserbachsraße, wo der 40-Jährige daraufhin auf offener Straße auch Hitler-Parolen von sich gegeben und den Hitlergruß gemacht haben soll. Der Tat dürfte ein verbaler Streit aus unbekannter Ursache vorangegangen sein, so die Polizei. Die Beamten haben den Deutschen daraufhin vorläufig festgenommen, er hatte mehr als zwei Promille intus. Gegen ihn wurde ein Betretungs-, Annäherungs- sowie vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der 40-Jährige zeigte sich nicht geständig und wurde auf freiem Fuß angezeigt.

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