31-Jähriger droht Passanten am Wiener Hauptbahnhof, läuft dann vor Polizei davon

Der 31-Jährige soll das Klappmesser in Richtung der Opfer gehalten haben, berichtet die Polizei nun. Die Beamten haben den Mann daraufhin kurze Zeit später angehalten. Im Zuge der Amtshandlung versuchte dieser aber wieder zu flüchten. Die Flucht ging aber nicht sehr weit, der 31-Jährige konnte eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Als die Polizisten den Mann durchsuchten, fanden sie ein Klappmesser und Cannabiskraut. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, zudem wird er wegen des Verdachts der schweren Nötigung und des Drogenbesitzes angezeigt. Er befindet sich derzeit noch in Polizeigewahrsam.