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Foto auf 5min.at zeigt zwei Polizisten am Wiener Hauptbahnhof
Der 31-Jährige wurde schließlich von Beamten festgenommen.
Wien / 10. Bezirk
04/07/2026
Freitagabend

31-Jähriger droht Passanten am Wiener Hauptbahnhof, läuft dann vor Polizei davon

Am Wiener Hauptbahnhof soll ein 31-jähriger Afghane Freitagabend, am 3. Juli 2026 gegen 22 Uhr, mehrere Menschen erst belästigt und drei von ihnen auch mit einem Klappmesser gedroht haben.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(115 Wörter)
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Der 31-Jährige soll das Klappmesser in Richtung der Opfer gehalten haben, berichtet die Polizei nun. Die Beamten haben den Mann daraufhin kurze Zeit später angehalten. Im Zuge der Amtshandlung versuchte dieser aber wieder zu flüchten. Die Flucht ging aber nicht sehr weit, der 31-Jährige konnte eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Als die Polizisten den Mann durchsuchten, fanden sie ein Klappmesser und Cannabiskraut. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, zudem wird er wegen des Verdachts der schweren Nötigung und des Drogenbesitzes angezeigt. Er befindet sich derzeit noch in Polizeigewahrsam.

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