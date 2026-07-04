Alko-Schlägerei in Mariahilfer Straße: Betrunkener trat nach Polizisten

Zu einer wilden Schlägerei zwischen mehreren stark alkoholisierten Männern kam es am Freitagabend im Bereich der Mariahilfer Straße in Wien. Die Polizei musste einschreiten.

Entlang einer der bekanntesten Einkaufsstraßen Wiens kam es am Freitagabend zu einem Polizei-Einsatz. Mehrere stark alkoholisierten Männer schlugen im Bereich der Mariahilfer Straße aufeinander ein. Als die Polizisten eintrafen, bot sich ihnen ein Bild völligen Durcheinanders: „Die Beteiligen rangen am Boden miteinander“, schildern sie die Szenen. Unter ihnen war auch ein 32-jähriger Österreicher.

Mann trat nach Polizisten

„Er verhielt sich während der Amtshandlung zunehmend aggressiv“, erklären die Beamten. Aufgrund dessen wurde der Mann vorläufig festgenommen. Im Zuge dessen trat er gegen den Oberschenkel eines Polizisten. Dieser blieb glücklicherweise unverletzt. „Der 32-Jährige wurde wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und versuchter schwerer Körperverletzung angezeigt und in einen Arrestbereich gebracht“, so die Exekutive. Auch die beiden anderen Beteiligten – zwei Deutsche im Alter von 40 und 44 Jahren – wurden angezeigt.