Ausschreitungen bei Basketballmatch: Aggressive Fans greifen Polizisten an

Ein internationales Basketballspiel in Wien ist am Freitag von massiven Ausschreitungen überschattet worden. Rund 120 Fans verhielten sich aggressiv, ein Polizist wurde verletzt und ein Mann festgenommen.

Ein internationales Basketballmatch in der Wiener Leopoldstadt endete am Freitag mit einem größeren Polizeieinsatz. Nachdem Sicherheitskräfte Verstärkung angefordert hatten, kam es bei der Räumung eines Fanbereichs zu Angriffen auf Polizeibeamte.

Sicherheitskontrollen umgangen

Laut Landespolizeidirektion Wien hatten mehrere polnische Fans offenbar die Sicherheitskontrollen umgangen. Zudem bestand der Verdacht, dass sie pyrotechnische Gegenstände bei sich hatten. Rund 120 Fans verhielten sich im Bereich einer Ecktribüne gegenüber den Einsatzkräften aggressiv und unkooperativ. In Abstimmung mit dem Veranstalter wurde schließlich entschieden, die Gruppe aus der Halle zu begleiten.

Angriffe auf Polizeibeamte

Bei der Amtshandlung durch Kräfte der WEGA und der Einsatzeinheit Wien eskalierte die Situation. Laut Polizei kam es zu körperlichen Angriffen auf die Beamten. Die Fans konnten schließlich nur unter Anwendung von Körperkraft aus dem betroffenen Bereich gebracht werden. Ein 25-jähriger polnischer Staatsbürger wurde vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, versucht zu haben, einen Polizeibeamten zu Boden zu reißen. Gegen ihn wird wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie schwerer Körperverletzung ermittelt. Der betroffene Polizist erlitt leichte Verletzungen, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Nach dem Polizeieinsatz entspannte sich die Situation. Die betroffenen Fans verließen schließlich den Veranstaltungsort. Die Ermittlungen zu den Vorfällen dauern an.