Pop, Rock und Wienerlied: 500 Live-Acts bei freiem Eintritt

Der Kultursommer Wien 2026 legt wieder los - und das größer denn je. Die Stadt verwandelt sich jetzt (seit 2. Juli) sechs Wochen lang in eine einzige Open-Air-Bühne. Eintritt? Komplett frei.

Unter dem Motto „Kultur so nah“ gibt’s Musik, Kabarett, Theater, Literatur, Tanz, Performance und zeitgenössischen Zirkus quer durch die Bezirke. Die Abendshows laufen von Donnerstag bis Sonntag, jeweils 18.30 bis 21 Uhr. Dazu kommen Gartenkonzerte in den Häusern zum Leben, zwei Chorabende und ein Jazz-Brunch am Rathausplatz. Insgesamt stehen rund 500 Acts am Plan.

Kultur für alle

Der Kultursommer soll Kultur direkt zu den Menschen bringen – raus aus klassischen Räumen, rein in Parks und auf Plätze. Dort treffen Fans auf Zufallsbesucher, Nachbarschaft auf Neugier. Das Ziel: mehr Teilhabe, mehr Zusammenhalt, mehr Lebensqualität. Wien wird für Wochen zur Bühne, die jede und jeder einfach betreten kann. Das Programm vom Kultursommer findet ihr hier online.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.07.2026 um 16:36 Uhr aktualisiert