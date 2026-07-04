„Wassermonster“ in Wien: Exotische Wesen tummeln sich in Sankt Marx

In Sankt Marx tummeln sich echte "Wassermonster" - allerdings extrem herzige. Der Axolotl, ein mexikanischer Schwanzlurch, ist der heimliche Superstar am Institut für Molekulare Biotechnologie (IMBA) im 3. Bezirk.

Der Name Axolotl stammt von den Azteken und bedeutet tatsächlich „Wassermonster“. Die kleinen Lurche haben eine Fähigkeit, die fast zu gut klingt, um wahr zu sein: Sie können Gliedmaßen, Organe und sogar Teile des Gehirns nachwachsen lassen – komplett und voll funktionstüchtig. Keine andere Vierbeiner-Art schafft das. Genau deshalb hält Regenerationsforscherin und Instituts-Leiterin Elly Tanaka in Wien eine der größten Axolotl-Kolonien der Welt: Tausende erwachsene Tiere und Jungtiere werden dort erforscht.

Ein Lurch, der nie erwachsen wird

Axolotl bleiben ihr Leben lang Larven, durchlaufen keine Metamorphose und bleiben im Wasser. Diese ungewöhnliche Biologie macht sie für die Humanmedizin hochinteressant – Forscher hoffen, die menschliche Regeneration eines Tages besser zu verstehen.

Wien als Hotspot der Regenerationsforschung

Das IMBA in Wien gilt international als Top-Adresse der Regenerationsforschung. Die Wiener „Wassermonster“ könnten langfristig helfen, Verletzungen, Nervenschäden oder degenerative Krankheiten besser zu behandeln.