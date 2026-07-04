Teils trüber Sonntag: Wien erwarten „immer wieder kurze Regenschauer“

Das Wiener Wetter wird am Sonntag, 5. Juli 2026, wohl eher trüb werden. „Tagsüber gehen immer wieder kurze Regenschauer nieder“, heißt es dazu nun nämlich seitens der Meteorologen der GeoSphere Austria. Dazu kann man auch den ganzen Tag über recht lebhaften Westwind erwarten. Und das alles bei Temperaturen anfangs um die 17 Grad. Im Laufe des Tages steigen diese dann auf rund um die 26 Grad in der Bundeshauptstadt an, wissen die Experten abschließend.