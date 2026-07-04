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Ein Bild auf 5min.at zeigt bewölktes Wetter in Wien.
Immer wieder ist am Sonntag auch Regen in Wien zu erwarten.
Wien
04/07/2026
Lebhafter Westwind

Teils trüber Sonntag: Wien erwarten „immer wieder kurze Regenschauer“

Der Sonntag, 5. Juli 2026, wird in Wien zur eher trüberen Sorte gehören. Bei Temperaturen von bis zu 26 Grad erwarten Meteorologen "immer wieder kurze Regenschauer".

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(85 Wörter)
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Das Wiener Wetter wird am Sonntag, 5. Juli 2026, wohl eher trüb werden. „Tagsüber gehen immer wieder kurze Regenschauer nieder“, heißt es dazu nun nämlich seitens der Meteorologen der GeoSphere Austria. Dazu kann man auch den ganzen Tag über recht lebhaften Westwind erwarten. Und das alles bei Temperaturen anfangs um die 17 Grad. Im Laufe des Tages steigen diese dann auf rund um die 26 Grad in der Bundeshauptstadt an, wissen die Experten abschließend.

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