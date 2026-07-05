Großeinsatz: Gasexplosion erschüttert Wien-Floridsdorf, zerstört Wohnhaus komplett

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 5. Juli 2026, hat eine Gasexplosion eine Siedlung in Wien-Floridsdorf erschüttert. Mehrere Personen wurden verletzt, das betroffene Gebäude wurde zerstört.

Bei dem Vorfall, der sich kurz vor Mitternacht in Wien-Floridsdorf ereignete, wurde ein 94-jähriger Mann schwer verletzt. Der Mann war zu dem Zeitpunkt gerade mutmaßlich im Keller des Einfamilienhauses und hatte Verbrennungen zweiten Grades erlitten, so ein Sprecher der Berufsrettung Wien gegenüber 5 Minuten. Er musst ins Krankenhaus auf die Intensivstation gebracht werden.

Neun Verletzte bei Gasexplosion in Wien-Floridsdorf

Insgesamt wurden außerdem noch acht weitere Personen verletzt, darunter auch eine hochschwangere Frau in der 34. Schwangerschaftswoche, die wie der Schwerverletzte und ein weiterer Mann ins Krankenhaus gebracht werden musste. „Sie wurde durch die Explosion auf den Bauch geschleudert“, heißt es seitens der Berufsrettung.

„Waren mit allem dort, was gegangen ist“

Die Bergungsarbeiten hätten sich jedenfalls als äußerst aufwändig und kompliziert erwiesen und dementsprechend lang gedauert. „Wir waren mit allem dort, was gegangen ist“, spricht der Sprecher der Berufsrettung von einem Großeinsatz in der Nacht. Dieser hat bis halb vier in der Früh gedauert, es hätten auch immer wieder Einsatzkräfte nachrücken müssen.

„Sah aus, als ob eine Bombe eingeschlagen hat“

Unklar ist aktuell noch, wie es zur Gasexplosion gekommen ist. Das betroffene Wohnhaus wurde bei dem Vorfall jedenfalls komplett zerstört, wie auch Bilder vom Ort des Geschehens zeigen. Das bestätigt auch der Sprecher der Berufsrettung im Gespräch: „Es sah aus, als ob eine Bombe eingeschlagen hat. Vom Gebäude ist nicht mehr viel übrig.“

Update: 93-Jähriger nach Gasexplosion festgenommen

Wie die Polizei nun berichtet, ist der schwerverletzte 93-Jährige nun festgenommen worden. Er wird verdächtigt, die Gasexplosion mutwillig herbeigeführt zu haben. Alles dazu auch hier: 93-Jähriger nach Gasexplosion in Wien-Floridsdorf festgenommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.07.2026 um 08:52 Uhr aktualisiert