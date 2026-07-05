93-Jähriger nach Gasexplosion in Wien-Floridsdorf festgenommen

Jene Gasexplosion, die sich in der Nacht auf Sonntag, 5. Juli 2026, in Wien-Floridsdorf ereignet hat, nimmt nun eine Wendung. Wie die Polizei berichtet, wurde der 93-jährige Schwerverletzte festgenommen.

Gegen Mitternacht hat sich eine schwere Gasexplosion in einem Einfamilienhaus in Wien-Floridsdorf ereignet. Im Gespräch mit 5 Minuten spricht die Berufsrettung Wien von insgesamt neun Verletzten, darunter etwa ein 93-jähriger Schwerverletzter und eine hochschwangere Frau, die auf den Bauch geschleudert wurde. Alles dazu hier: Großeinsatz: Gasexplosion erschüttert Wien-Floridsdorf, zerstört Wohnhaus komplett.

93-Jähriger wird in Krankenhaus bewacht

Wie die Polizei nun bekanntgibt, wurde der schwerverletzte 93-Jährige festgenommen. Er steht im Verdacht, die Explosion mutwillig herbeigeführt und dadurch sein Wohnhaus vollständig zerstört zu haben. Durch die Explosion seien auch angrenzende Häuser teils schwer beschädigt worden. Das Ausmaß der Schäden ist aktuell noch nicht abschließend bekannt. Der Tatverdächtige wird von der Polizei nun in einem Krankenhaus bewacht, die Brandermittler des Landeskriminalamtes Wien haben die Ermittlungen aufgenommen. „Diese dauern derzeit an“, heißt es dazu seitens der Polizei nur.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.07.2026 um 08:52 Uhr aktualisiert