Datum fix: Wann das Donauinselfest 2027 über die Bühne geht

Während das Donauinselfest 2026 in seinen letzten Tag startet, wurde am Sonntag, 5. Juli 2026, bekanntgegeben, wann die Ausgabe im kommenden Jahr über die Bühne gehen wird.

Nachdem dieses Jahr das erste Juli-Wochenende dran war, wird es nächstes Jahr das letzte Wochenende im Juni sein, an dem das weit über die Grenzen Wiens hinaus bekannte Donauinselfest wieder stattfinden wird, heißt es seitens der SPÖ Wien nun in einer Ankündigung mit den Worten: „Noch 354 Tage, dann ist es wieder so weit. Die 44. Ausgabe des Donauinselfestes geht nächstes Jahr am gewohnten letzten Schulwochenende von 25. bis 27. Juni 2027 über die Bühne.“

„Ein Fest für alle“

Jörg Neumayer, Landesparteisekretär der SPÖ Wien, dazu: „Das Donauinselfest ist ein Fest für alle Wienerinnen und Wiener, das sehen wir dieses Wochenende einmal mehr ganz deutlich […] – offen für alle, bei freiem Eintritt. Diesen Kurs halten wir auch 2027 und wir freuen uns schon jetzt auf die Planungen für das nächste Donauinselfest.“