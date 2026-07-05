Gasexplosion in Wien-Floridsdorf: 93-Jähriger wurde aus Trümmern freigegraben

In der Nacht auf Sonntag, 5. Juli 2026, hat eine Gasexplosion in Wien-Floridsdorf für einen Großeinsatz gesorgt. Mehrere Personen wurden verletzt, ein 93-Jähriger musste aus dem Trümmerkegel quasi "gegraben" werden.

Eine Gasexplosion hat Wien-Floridsdorf in der Nacht auf Sonntag erschüttert. Insgesamt neun Personen wurden bei dem Vorfall verletzt, wie die Berufsrettung Wien gegenüber 5 Minuten erklärt: Großeinsatz: Gasexplosion erschüttert Wien-Floridsdorf, zerstört Wohnhaus komplett. Ein 93-jähriger Mann wurde bei dem Vorfall schwer verletzt und schließlich von der Polizei festgenommen. Er wird derzeit in einem Krankenhaus von den Beamten bewacht. Es besteht der Verdacht, dass der Mann die Gasexplosion mutwillig verursacht hat. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

90 Feuerwehrleute bei Gasexplosion in Wien-Floridsdorf vor Ort

Die Feuerwehr berichtet nun ebenfalls von dem Vorfall. Die Floriani waren selbst mit 22 Fahrzeugen und 90 Einsatzkräften vor Ort. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle hatte man bereits feststellen können, dass das Einfamilienhaus völlig zerstört war und der Trümmerkegel brannte. Auch mehrere benachbarte Häuser sowie geparkte Autos seien beschädigt gewesen, heißt es weiter.

©Berufsrettung Wien | Eine Gasexplosion hat ein Haus komplett zerstört. ©Stadt Wien / Feuerwehr | Die Einsatzkräfte suchten auch im Trümmerkegel nach Personen. ©Stadt Wien / Feuerwehr | Dort fand ein Rettungshund den schwerverletzten 93-Jährigen.

93-Jähriger von Rettungshund in Trümmerkegel gefunden

Unverzüglich hat man die beschädigten Häuser und Autos kontrolliert und mehrere Verletzte an die Berufsrettung übergeben. Anschließend hat man noch den Trümmerkegel abgesucht, wobei ein Rettungshund eine Person ausfindig machen konnte. Dabei handelte es sich um den 93-Jährigen, der rasch aufgefunden und Sprechkontakt hergestellt werden konnte. Zur Befreiung des Mannes musste der Trümmerkegel händisch im betroffenen Bereich abgetragen werden, der Schwerverletzte wurde schließlich ebenfalls der Berufsrettung übergeben, berichtet die Feuerwehr abschließend.