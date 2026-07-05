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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Kreuzung Mayssengasse und Gschwandnergasse.
Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung der Mayssen- mit der Gschwandnergasse.
Wien / 17. Bezirk
05/07/2026
Samstagnachmittag

Crash mit Straßenbahn: E-Biker lebensgefährlich verletzt

Bei einem schweren Unfall in der Mayssengasse in Wien-Hernals am Samstagnachmittag, 4. Juli 2026, wurde ein E-Biker lebensgefährlich verletzt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(112 Wörter)
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Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr an der Kreuzung mit der Gschwandnergasse. Eine Straßenbahn wollte die Kreuzung geradeaus übersetzen, zur gleichen Zeit fuhr ein Mann mit seinem E-Bike in Richtung Pezzlgasse. Laut Angaben des Straßenbahnfahrers soll der E-Biker ohne erkennbare Verringerung der Geschwindigkeit in die Kreuzung gefahren sein, trotz Notbremsung kam es zum Zusammenstoß, wie die Polizei nun berichtet. Der 34-Jährige wurde beim Unfall lebensgefährlich verletzt und von der Rettung in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht. Im Zuge weiterer Ermittlungen ergaben sich dann Hinweise auf eine mögliche Drogen-Beeinträchtigung des 34-Jährigen. Das Verkehrsunfallkommando hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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