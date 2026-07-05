Crash mit Straßenbahn: E-Biker lebensgefährlich verletzt
Bei einem schweren Unfall in der Mayssengasse in Wien-Hernals am Samstagnachmittag, 4. Juli 2026, wurde ein E-Biker lebensgefährlich verletzt.
Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr an der Kreuzung mit der Gschwandnergasse. Eine Straßenbahn wollte die Kreuzung geradeaus übersetzen, zur gleichen Zeit fuhr ein Mann mit seinem E-Bike in Richtung Pezzlgasse. Laut Angaben des Straßenbahnfahrers soll der E-Biker ohne erkennbare Verringerung der Geschwindigkeit in die Kreuzung gefahren sein, trotz Notbremsung kam es zum Zusammenstoß, wie die Polizei nun berichtet. Der 34-Jährige wurde beim Unfall lebensgefährlich verletzt und von der Rettung in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht. Im Zuge weiterer Ermittlungen ergaben sich dann Hinweise auf eine mögliche Drogen-Beeinträchtigung des 34-Jährigen. Das Verkehrsunfallkommando hat die weiteren Ermittlungen übernommen.