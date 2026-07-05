14-Jähriger festgenommen – nach 5 Jugendlichen wird noch gesucht

In der Leipziger Straße in Wien-Brigittenau haben Zeugen in der Nacht von Freitag auf Samstag, 4. Juli 2026 gegen 1.50 Uhr, einen mutmaßlichen Einbruch in ein Taxi beobachtet.

Die Polizei ermittelt im Fall eines Einbruchs in ein Taxi sowie eines versuchten Einbruchs in ein Geschäftslokal.

Die Polizei ermittelt im Fall eines Einbruchs in ein Taxi sowie eines versuchten Einbruchs in ein Geschäftslokal.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen sechs Jugendliche die linke Seitenscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und den Innenraum nach Wertgegenständen durchsucht haben, berichtet die Polizei. Durch die genaue Täterbeschreibeung sowie des Fotos, das von einem Zeugen gemacht worden ist, konnte wenig später ein 14-jähriger Afghane als Tatverdächtiger im Bereich des Anton-Kummerer-Parks angehalten und festgenommen werden.

Jugendliche versuchten, in Geschäftslokal einzubrechen

Die übrigen Jugendlichen sollen währenddessen versucht haben, in der Klosterneuburger Straße in ein Geschäfslokal einzubrechen. Auch in diesem Fall waren es aufmerksame Zeugen, die die Polizei riefen. Im Zuge der weiteren Amtshandlungen konnte zumindest ein weiterer Tatverdächtiger namentlich ausgeforscht werden. Die weiteren Ermittlungen werden nun vom Landeskriminalamt geführt.