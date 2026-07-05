Wiener Arbeitswoche startet verregnet – dann kommt die Sonne

Kaum mehr als 24 Grad wird es zum Wochenstart in Wien haben, heißt es seitens der GeoSphere Austria nun. Der Tag startet dabei regnerisch, am Nachmittag zeigt sich die Sonne dann etwas mehr.

Die Arbeitswoche beginnt am Montag, 6. Juli 2026, in Wien mit durchziehenden Wolkenbänken, die „ein paar Regenschauer und zunächst nur gelegentlich auch Sonnenschein“ bringen, so die Meteorologen der GeoSphere Austria. Am Nachmittag sollte sich das aber ändern, da strahlt die Sonne dann ein wenig öfter vom Wiener Himmel.

So warm wird es in Wien am Montag

Gleichzeitig geht damit dann auch die Schauerneigung zurück, so die Experten weiter. Der Wind kommt dabei aus West bis Nordwest und weht „mäßig bis lebhaft“. Und das alles bei Temperaturen in der Früh um die 17 Grad, die im Laufe des Tages auf bis zu 24 Grad steigen.