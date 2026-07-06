Millioneninsolvenz: Wiener Ingenieurbüro muss sich sanieren

Über das Vermögen der Risk Experts Risiko Engineering GmbH wurde am Handelsgericht Wien ein Sanierungsverfahren eröffnet. Rund 50 Gläubiger und 29 Angestellte bangen nun um ihr Geld.

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) gibt bekannt, dass über das Vermögen der

Risk Experts Risiko Engineering GmbH ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Handelsgericht Wien eröffnet wurde.

29 Dienstnehmer betroffen

Die Insolvenzschuldnerin wurde im Jahr 2005 gegründet und ist in den Bereichen Ingenieurbüro (Maschinenbau), Unternehmensberatung sowie als Handelsagent tätig. Die Antragstellerin verfügte zum Zeitpunkt der Antragstellung über 29 Dienstnehmer. Die Gehälter wurden bis April 2026 zu 100 Prozent und für Mai 2026 teilweise bezahlt.

Einbruch der Aufträge als Insolvenzursache

Die Ursache der Zahlungsunfähigkeit liegt in einem unerwarteten und erheblichen Einbruch der Auftragslage. Seit Jahren kommen Hauptauftraggeber der Antragstellerin aus dem Vienna Insurance Group Konzern. Die Vermögenslage zeigt, dass zwar Forderungen aus laufenden Geschäftsbeziehungen sowie immaterielle Werte und Betriebsvermögen vorhanden seien, diesen jedoch erhebliche Verbindlichkeiten gegenüberstehen, heißt es weiter vonseiten des AKV. Gemäß den vorliegenden Unterlagen sind von diesem Verfahren derzeit rund 50 Gläubiger mit Gesamtforderungen von rund 3,5 Millionen Euro betroffen.

So soll es weitergehen

Die Schuldnerin bietet in ihrem Eigenantrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung nachstehenden Sanierungsplanvorschlag: „Die Insolvenzgläubiger erhalten zur vollständigen Befriedigung ihrer Forderungen eine 20 %-ige Quote zahlbar innerhalb von 2 Jahren nach Annahme des Sanierungsplanes“, teilt der AKV mit. Die Quote soll nach eigenen Angaben aus der Fortführung finanziert werden. Die Antragstellerin rechnet mit einem verbesserten Auftragsvolumen im Jahr 2026 sowie in den Folgejahren, heißt es weiter. „Die Realisierbarkeit des Sanierungsplans wird im Rahmen des gegenständlichen Insolvenzverfahrens eingehend geprüft. Auch ist der Frage nachzugehen, ob bzw. in welcher Form dieser Sanierungsplan, der lediglich den gesetzlichen Mindesterfordernissen entspricht, verbessert werden kann“, wird abschließend festgehalten. Forderungen können ab sofort über den AKV angemeldet werden.