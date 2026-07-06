Mann zu Tode geprügelt? Polizei hat jetzt Verdächtigen festgenommen

Am späten Abend des 27. Juni 2026, wurde ein Mann in Wien-Donaustadt so heftig verprügelt, dass er anschließend an den schweren Verletzungen verstarb. Die Polizei hat nun einen Verdächtigen festgenommen.

Der Vorfall ereignete sich vor etwas mehr als einer Woche, am 27. Juni 2026 gegen 23.10 Uhr. Ein Mann wurde in einer Wiese in der Wiener Zieritzgasse reglos aufgefunden, er verstarb wenig später im Krankenhaus. Ermittlungen ergaben, dass er mit einer Frau unterwegs war und von zwei Unbekannten plötzlich angepöbelt worden ist. Diese sollen ihn mehrfach mit der Faust gegen den Kopf und ins Gesicht geschlagen haben, auch die Begleiterin wurde attackiert und bedroht. Sie forderten die Frau zur Herausgabe von Bargeld auf, danach flüchteten sie.

Auch Begleiterin von 21-Jährigem befragt

Durch umfangreiche Ermittlungen konnte das Landeskriminalamt nun den mutmaßlichen Haupttäter, einen 21-jährigen Österreicher, ausforschen. Er wurde schließlich mit Unterstützung der Sondereinheit WEGA im Zuge eines geplanten Zugriffs in seiner Wohnung in Wien-Donaustadt festgenommen, berichtet die Polizei. Die Ermittler stellten mehrere Beweismittel, darunter Kleidungsstücke mit Blut, sicher. Die 21-jährige Begleiterin des Tatverdächtigen wurde ebenfalls vernommen, die beiden zeigten sich im Zuge der Vernehmungen teilweise geständig.

Obduktionsergebnis noch ausständig

Der 21-Jährige wurde in eine Justizanstalt eingeliefert, die Begleiterin auf freiem Fuß angezeigt. Hinsichtlich der Todesursache ist das Obduktionsergebnis aktuell noch ausständig, berichten die Beamten abschließend.