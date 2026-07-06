Drogen-Razzia in Wien: Dealer und Käufer auf frischer Tat ertappt

In Wien-Meidling deckten Ermittler gestern Abend gegen 20.30 Uhr einen Suchtgifthandel auf. Ein mutmaßlicher Dealer wurde festgenommen.

Gestern Abend nahm die Polizei in Wien einen mutmaßlichen Dealer fest.

Gestern Abend nahm die Polizei in Wien einen mutmaßlichen Dealer fest.

Aufgrund von Hinweisen, wonach in einer Wohnung im Bezirk Meidling Suchtmittel verkauft werden sollen, nahmen Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) diese unter Observation.

Suchtgifthandel aufgeflogen

Nachdem ein 30-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger die Wohnung verlassen hatte, wurde er angehalten. Bei ihm stellten die Beamten eine geringe Menge Marihuana sicher. Wenig später wurde ein weiterer Mann, er ist Österreicher (46), kontrolliert, bei dem eine geringe Menge Kokain sichergestellt wurde. Anschließend beobachteten die Polizisten, wie der 35-jährige serbische Wohnungsmieter auf offener Straße einem 37-jährigen österreichischen Staatsbürger Kokain verkaufte. Der 35-Jährige wurde daraufhin angehalten.

Hausdurchsuchung und Festnahme

Im Zuge der anschließenden Hausdurchsuchung stellten die Beamten rund 400 Gramm Marihuana sowie eine geringe Menge Kokain sicher. Der mutmaßliche Dealer wurde festgenommen, die drei Suchtmittelkäufer wurden auf freiem Fuß angezeigt.