Polizeieinsatz in Ottakring: Mann zog plötzlich Messer

In Wien-Ottakring endete ein Polizeieinsatz am Sonntagabend mit einer Festnahme: Ein 54-Jähriger soll Beamte in seiner Wohnung beschimpft und plötzlich mit einem Messer bedroht haben.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, dem 5. Juli 2026, gegen 20.45 Uhr in Wien-Ottakring. Zuvor soll ein 54-jähriger österreichischer Staatsbürger Aussagen gemacht haben, die auf eine Gefahr für ihn selbst hindeuteten. Deshalb wurde der Polizeinotruf verständigt. Polizisten des Stadtpolizeikommandos Ottakring machten sich daraufhin auf den Weg zur Wohnung des Mannes. Dort öffnete der 54-Jährige den Beamten die Tür. Laut Landespolizeidirektion Wien zeigte er sich aber sofort unkooperativ. Zudem soll er die Polizisten beschimpft haben. Was als Abklärung begann, spitzte sich in der Wohnung rasch zu.

Messer gezogen

Im Zuge der Amtshandlung zog der Mann laut Polizei plötzlich ein Messer. Er soll damit die einschreitenden Polizisten bedroht haben. Die Beamten setzten daraufhin Pfefferspray ein. Danach gelang es ihnen, den 54-Jährigen unter Anwendung von Körperkraft zu überwältigen. Der Mann wurde schließlich vorläufig festgenommen. „Unter Anwendung von Körperkraft konnte der 54-Jährige schließlich überwältigt und vorläufig festgenommen werden.“