Junger Wiener stößt 13 Motorräder um – Zeugen beobachten alles

Der Tatverdächtige, es handelt sich um einen 21-jährigen Österreicher, konnte wenig später von Polizisten auf der Wagramer Straße angehalten werden. Gegenüber den Beamten bestritt er die Tat. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten insgesamt 13 umgestürzte Motorräder in der Meißnergasse, der Wagramer Straße sowie der Steigenteschgasse festgestellt werden. Diese wurden bei den Vorfällen zum Teil auch beschädigt. Die genaue Schadenssumme ist aktuell aber noch unklar. Der 21-Jährige wurde jedenfalls auf freiem Fuß angezeigt, etwaig bislang unbekannte Geschädigte sollen sich bei der Polizeiinspektion Wagramer Straße melden.