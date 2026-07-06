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Bild auf 5min.at zeigt ein Wiener Polizeiauto
Die Polizei sucht nun nach möglicherweise noch unbekannten Geschädigten.
Wien / 22. Bezirk
06/07/2026
Sonntagnachmittag

Junger Wiener stößt 13 Motorräder um – Zeugen beobachten alles

Am späten Sonntagnachmittag, 5. Juli 2026 gegen 17 Uhr, haben mehrere Zeugen beobachtet, wie ein Mann abgestellte Motorräder in Wien-Donaustadt umgestoßen hatte. Sie riefen daher die Polizei.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(108 Wörter)
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Der Tatverdächtige, es handelt sich um einen 21-jährigen Österreicher, konnte wenig später von Polizisten auf der Wagramer Straße angehalten werden. Gegenüber den Beamten bestritt er die Tat. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten insgesamt 13 umgestürzte Motorräder in der Meißnergasse, der Wagramer Straße sowie der Steigenteschgasse festgestellt werden. Diese wurden bei den Vorfällen zum Teil auch beschädigt. Die genaue Schadenssumme ist aktuell aber noch unklar. Der 21-Jährige wurde jedenfalls auf freiem Fuß angezeigt, etwaig bislang unbekannte Geschädigte sollen sich bei der Polizeiinspektion Wagramer Straße melden.

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