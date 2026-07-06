52-Jähriger geht zu Wohnung seiner Ex-Frau – und droht ihr von Straße aus

Der Vorfall soll sich laut Angaben der Polizei Sonntagabend, am 5. Juli 2026 gegen 23 Uhr, ereignet haben. Der 52-jährige Nordmazedonier ging dabei zur Wohnadresse seiner 44-jährigen Ex-Frau, wo gerade auch deren neuer Lebensgefährte und deren Mutter war. Von der Straße aus beschimpfte er alle drei und soll, so die Beamten, sie auch mit dem Umbringen bedroht haben. Der 52-Jährige wurde schließlich vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde gleichzeitig auch ein Betretungs-, ein Annäherungs- und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, heißt es in einer Aussendung der Polizei abschließend.