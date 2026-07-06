Auf A2: Wiener Hausärztin muss aufs Klo, verliert fast Ringfinger

Dass sie auf die Toilette musste, wurde einer Wiener Hausärztin zum Verhängnis. Auf der A2 in Kärnten hielt sie dafür an, wenig später war ihr Finger fast vollständig abgerissen. Sie fordert nun Schmerzensgeld.

Die Hausärztin aus Wien-Meidling war auf einem Kongress in Italien und gerade wieder auf dem Heimweg in die Bundeshauptstadt, als sich auf der A2 Südautobahn die Blase „meldete“. Daher fuhr sie mit ihrer Kollegin auf den Parkplatz Gönitz kurz vor Wolfsberg und ging zum Toilettenhäuschen. Wie sie der Kronen Zeitung nun erklärt, wollte sie ihr Handy noch ihrer Kollegin hinausreichen, wobei ihre Hand am Türrahmen lag. Genau in dem Moment nahm das Unglück seinen Lauf, die schwere Metalltür krachte zu und nahm dabei das Endglied ihres Ringfingers fast komplett mit. Dieses hing nur noch an einem kleinen Hautstück, heißt es in dem Artikel weiter.

„Konnte zwei Tage nicht schlafen“

Es folgten „unerträgliche“ Schmerzen. „Ich konnte trotz entsprechender Medikamente zwei Tage nicht schlafen“, so die Ärztin gegenüber der Tageszeitung. Der Unfall ist mittlerweile übrigens ziemlich genau einen Monat her, die Wienerin tut sich dennoch schwer mit dem wieder angenähten Finger und kann diesen nur unter Schmerzen und Qualen bewegen. Sie hat sich mittlerweile auch einen Anwalt geholt und möchte Schmerzensgeld und Verdienstentgang von der ASFINAG erkämpfen. Insgesamt geht es um 50.000 Euro.

ASFINAG sieht bei sich kein Verschulden

Der ASFINAG ist kein anderer derartiger Unfall bei den rund 100 Toiletten der Bauart in Österreich bekannt. Das WC habe keine Lichtschranke sondern nur einen „ganz normalen Schließmechanismus“, so die ASFINAG gegenüber der Kronen Zeitung, die ein eigenes Verschulden auf den ersten Blick nicht erkennt. Dem Opfer wünscht man gleichzeitig gute Besserung.