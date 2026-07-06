Gasexplosion in Wien: Jahrelanger Familienstreit als Hintergrund

Nach der verheerenden Explosion eines Hauses in Floridsdorf verdichten sich Hinweise auf ein familiäres Motiv. Ein 93-jähriger Senior könnte das Gas bewusst entzündet haben - seit Jahren lief ein Rechtsstreit über die Wohnrechte.

Es wurden neue Erkenntnisse nach der Haus-Explosion in Wien-Floridsdorf bekannt.

Es wurden neue Erkenntnisse nach der Haus-Explosion in Wien-Floridsdorf bekannt.

Die Polizei bestätigte, dass der anhängige Zivilrechtsstreit in die Ermittlungen einfließe – das familiäre Umfeld des Verdächtigen werde bereits befragt. Eine Einvernahme des 93-Jährigen war bisher nicht möglich: Er liegt nach der Explosion des Einfamilienhauses im künstlichen Tiefschlaf im Krankenhaus.

Tatort analysiert

Das Landeskriminalamt Wien führt derzeit umfangreiche Ermittlungen durch. Ein Brandsachverständiger des Bundeskriminalamts war bereits vor Ort, die Straße wurde wieder freigegeben. Das Haus am Karl-Benz-Weg wurde durch die Explosion komplett zerstört, angrenzende Gebäude beschädigt.

93-Jähriger erlitt Verbrennungen

Die heftige Explosion erschütterte den Bezirksteil Großjedlersdorf in der Nacht von Samstag auf Sonntag kurz nach Mitternacht – 5 Minuten berichtete. Anrainer wurden aus dem Schlaf gerissen, mehrere Menschen erlitten Verletzungen. Der 93-Jährige wurde mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus eingeliefert.