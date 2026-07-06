17 Festnahmen, 200 Anzeigen: Polizei zieht Bilanz über Donauinselfest

In den vergangenen drei Tagen hat das Donauinselfest in Wien stattgefunden. Die Polizei zieht nun eine positive Bilanz, wie man bekanntgibt.

Das größte Freiluftfestival Europas, das von Freitag bis Sonntag durchgeführt wurde, konnte aus polizeilicher Sicht dabei „friedlich und sicher“ durchgeführt werden, so die Beamten. Als Grund dafür sieht man „das umfassende Einsatzkonzept der Wiener Polizei sowie die enge und professionelle Zusammenarbeit mit der Veranstalterin und den zahlreichen Einsatz- und Partnerorganisationen“.

Mehrere hundert Polizisten im Einsatz

Während der gesamten Veranstaltungsdauer hatte man mehrere hundert Polizisten im Einsatz. Neben der hohen sichtbaren Präsenz setzte die Polizei auch gezielt auf Prävention, Information und den direkten Dialog mit den Besuchern. Unterstützt wurde man dabei von moderner Einsatztechnik sowie einer laufend lageangepassten Einsatzführung. Dementsprechend konnten polizeiliche Maßnahmen „rasch und professionell gesetzt werden“, weiß man. Und: „Größere sicherheitspolizeiliche Herausforderungen blieben aus oder konnten frühzeitig erkannt und bewältigt werden.“