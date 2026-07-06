Folterprozess in Wien: Acht Jahre Haft für syrischen Ex-General

Am Landesgericht für Strafsachen Wien wurden zwei ehemalige hochrangige syrische Beamte wegen Folter und weiterer schwerer Straftaten zu jeweils acht Jahren Haft verurteilt.

Am Landesgericht für Strafsachen Wien wurden zwei ehemalige hochrangige syrische Beamte wegen Folter und weiterer schwerer Straftaten zu jeweils acht Jahren Haft verurteilt.

Der 63-jährige Ex-Brigadegeneral sowie ein 55-jähriger Mitangeklagter wurden wegen Folter, schwerer Körperverletzung, schwerer Nötigung und weiterer Delikte zu jeweils acht Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Prozess hatte am 1. Juni begonnen und erstreckte sich über insgesamt 13 Verhandlungstage. Dabei wurden 25 Zeugen einvernommen, darunter 19 unmittelbare Opfer. Außerdem sagten zwei Sachverständige aus, unter anderem eine Expertin für Folterverletzungen.

Foltervorwürfe aus Syrien

Die Staatsanwaltschaft Wien warf den beiden Männern vor, zwischen April 2011 und März 2013 in der syrischen Stadt Ar Raqqa für Misshandlungen von Regimegegnern mitverantwortlich gewesen zu sein. Laut Anklage sollen sie Folter und Gewalt gegen inhaftierte Mitglieder einer Protestbewegung angeordnet oder zumindest nicht verhindert haben. Der Schöffensenat sah den Großteil der Vorwürfe als erwiesen an. Der ehemalige Brigadegeneral wurde unter anderem wegen Folter, schwerer Nötigung, geschlechtlicher Nötigung und zahlreicher schwerer Körperverletzungen verurteilt. Auch der zweite Angeklagte wurde wegen schwerer Körperverletzung, schwerer Nötigung und geschlechtlicher Nötigung schuldig gesprochen.

Opfer erhalten Schmerzengeld

Beide Verurteilten müssen den Opfern außerdem insgesamt 130.000 Euro Schmerzengeld bezahlen. Weitergehende Forderungen wurden auf den Zivilrechtsweg verwiesen. Lediglich in einem Anklagepunkt erfolgte ein Freispruch. Nach Ansicht des Gerichts konnte in diesem Fall kein Zusammenhang mit der politischen Verfolgung in Syrien nachgewiesen werden.

Österreich durfte Auslandstaten verfolgen

Obwohl sich die angeklagten Taten ausschließlich in Syrien ereigneten, war das Wiener Gericht zuständig. Grundlage dafür sind internationale Abkommen gegen Folter, die Österreich verpflichten, solche Verbrechen unabhängig vom Tatort oder der Staatsangehörigkeit der Beteiligten strafrechtlich zu verfolgen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft meldete bereits Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an. Die Verteidigung gab zunächst keine Erklärung ab und kann innerhalb der gesetzlichen Frist noch Rechtsmittel einbringen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.07.2026 um 17:41 Uhr aktualisiert