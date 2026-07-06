Corona-Masken aus China: Unternehmer zu Millionenstrafe verurteilt

Er soll während der Corona-Pandemie Gesundheitsutensilien aus China mit gefälschten Rechnungen in die Europäische Union eingeführt und dadurch Abgaben in Höhe von mehr als 300.000 Euro umgangen haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Laut Gericht importierte der Unternehmer im Jahr 2020 unter anderem Schutzmasken, OP-Mäntel und Handschuhe aus China. Dabei soll er Scheinrechnungen verwendet und gegen zollrechtliche Melde- und Offenlegungspflichten verstoßen haben. Dadurch seien dem Staat Abgaben von mehr als 300.000 Euro entgangen.

Hohe Geld- und Wertersatzstrafe

Der Geschäftsführer eines Unternehmens aus Wiener Neudorf wurde zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 21 Monaten mit einer Probezeit von drei Jahren verurteilt. Zusätzlich verhängte das Gericht eine Geldstrafe von 160.000 Euro. Besonders hoch fällt die sogenannte Wertersatzstrafe aus: Der Unternehmer soll rund 952.000 Euro bezahlen. Zusammen mit der Geldstrafe beläuft sich die finanzielle Belastung damit auf mehr als 1,1 Millionen Euro. Sollte die Wertersatzstrafe nicht bezahlt werden, drohen laut Gericht zusätzlich bis zu 24 Monate Ersatzfreiheitsstrafe.

Auch Unternehmen muss zahlen

Neben dem Unternehmer wurde auch dessen Firma zur Verantwortung gezogen. Gegen das Unternehmen verhängte das Gericht eine Verbandsstrafe in Höhe von 350.000 Euro. Wie der ORF berichtet, meldete der Angeklagte bereits Nichtigkeitsbeschwerde und Strafberufung an. Damit ist das Urteil derzeit noch nicht rechtskräftig.