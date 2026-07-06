„Badeschluss“ in Wien-Hernals: Jörgerbad seit Montag geschlossen

Bittere Nachricht für alle Wasserratten und Badenixen in Hernals: Das traditionsreiche Jörgerbad hat seit Montag (6. Juli) seine Tore geschlossen. Wegen einer Generalsanierung bleibt die Anlage bis Ende 2027 außer Betrieb.

Technik, Lüftung und Dach

Obwohl vor allem das Hallenbad saniert wird, muss auch – ausgerechnet zum Ferienstart –

das Freibad für die Baustelleneinrichtung gesperrt werden. Erneuert werden unter anderem

Badewassertechnik, Lüftung, Dachkonstruktion sowie Sanitäranlagen. Auch der

Beckenbereich werde modernisiert, heißt es.

Kosten: fünf Millionen Euro

Für die Generalsanierung investiert die Stadt rund 5,25 Millionen Euro. Die Arbeiten sollen

bis Ende 2027 dauern. Die letzte Erneuerung des Jörgerbads liegt bereits Jahrzehnte zurück

– sie fand zwischen 1968 und 1978 statt. Auch das private Hernalser Bad Neuwaldegg bleibt

weiterhin geschlossen, Zukunft ungewiss.