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Im Hintergrund das Jörgerbad und im Vordergrund eine Bautafel.
Aus für das traditionsreiche Wiener Jörgerbad
Wien
06/07/2026
Wasserratten-Schock

„Badeschluss“ in Wien-Hernals: Jörgerbad seit Montag geschlossen

Bittere Nachricht für alle Wasserratten und Badenixen in Hernals: Das traditionsreiche
Jörgerbad hat seit Montag (6. Juli) seine Tore geschlossen. Wegen einer Generalsanierung bleibt die Anlage bis Ende 2027 außer Betrieb.

von Bernd Watzka
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)
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Technik, Lüftung und Dach

Obwohl vor allem das Hallenbad saniert wird, muss auch – ausgerechnet zum Ferienstart –
das Freibad für die Baustelleneinrichtung gesperrt werden. Erneuert werden unter anderem
Badewassertechnik, Lüftung, Dachkonstruktion sowie Sanitäranlagen. Auch der
Beckenbereich werde modernisiert, heißt es.

Kosten: fünf Millionen Euro

Für die Generalsanierung investiert die Stadt rund 5,25 Millionen Euro. Die Arbeiten sollen
bis Ende 2027 dauern. Die letzte Erneuerung des Jörgerbads liegt bereits Jahrzehnte zurück
– sie fand zwischen 1968 und 1978 statt. Auch das private Hernalser Bad Neuwaldegg bleibt
weiterhin geschlossen, Zukunft ungewiss.

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