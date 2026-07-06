„Badeschluss“ in Wien-Hernals: Jörgerbad seit Montag geschlossen
Bittere Nachricht für alle Wasserratten und Badenixen in Hernals: Das traditionsreiche
Jörgerbad hat seit Montag (6. Juli) seine Tore geschlossen. Wegen einer Generalsanierung bleibt die Anlage bis Ende 2027 außer Betrieb.
Technik, Lüftung und Dach
Obwohl vor allem das Hallenbad saniert wird, muss auch – ausgerechnet zum Ferienstart –
das Freibad für die Baustelleneinrichtung gesperrt werden. Erneuert werden unter anderem
Badewassertechnik, Lüftung, Dachkonstruktion sowie Sanitäranlagen. Auch der
Beckenbereich werde modernisiert, heißt es.
Kosten: fünf Millionen Euro
Für die Generalsanierung investiert die Stadt rund 5,25 Millionen Euro. Die Arbeiten sollen
bis Ende 2027 dauern. Die letzte Erneuerung des Jörgerbads liegt bereits Jahrzehnte zurück
– sie fand zwischen 1968 und 1978 statt. Auch das private Hernalser Bad Neuwaldegg bleibt
weiterhin geschlossen, Zukunft ungewiss.