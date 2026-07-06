Dichte Wolkenfelder, aber 30 Grad: So wird das Wetter am Dienstag in Wien

In der Nacht auf Dienstag ziehen weiterhin zahlreiche, dichte Wolkenfelder über den Himmel von Wien, wobei ab den frühen Morgenstunden auch die Schauerneigung etwas ansteigt. Wie die Meteorologen der GeoSphere Austria wissen, lässt der Wind zwar nach, er bläst aber dennoch weiterhin mäßig aus westlicher Richtung. Zudem werden Tiefsttemperaturen von um die 21 Grad erwartet, während im Tagesverlauf bis zu 30 Grad möglich sind.