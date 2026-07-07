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Das Bild auf 5min.at zeigt die Floridsdorfer Brücke in Wien.
Auf der Floridsdorfer Brücker beginnen mit dem heutigen Dienstag umfangreiche Instandsetzungsarbeiten.
Wien
07/07/2026
Ab 7. Juli

Großbaustelle in Wien: Floridsdorfer Brücke wird saniert

Mit dem heutigen 7. Juli starten auf der Floridsdorfer Brücke umfangreiche Instandsetzungsarbeiten.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(125 Wörter)
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Erneuert werden unter anderem sechs Fahrbahnübergänge mit einer Gesamtlänge von rund 200 Metern, außerdem sind Arbeiten am Tragwerk, an den Stützen sowie an den Gleisanlagen der Straßenbahnlinie 31 geplant. Die Bauarbeiten sollen Anfang September abgeschlossen sein.

Brücke bleibt durchgehend befahrbar

Trotz der Arbeiten bleibt die Brücke durchgehend befahrbar, auch Geh- und Radwege können weiterhin genutzt werden. Einschränkungen gibt es hingegen für die Straßenbahnlinie 31: Sie fährt bis Ende August nur zwischen Schottenring und Friedrich‑Engels‑Platz. Als Alternativen stehen die Linien U6, 30 und 11A zur Verfügung, die Linie 30 wird in dichteren Intervallen geführt. Weitere Informationen findest du online auf der Website der Stadt Wien.

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